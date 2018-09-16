Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидирует во втором туре выборов губернатора
После обработки почти 12% бюллетеней он получает около 52% голосов избирателей. Его соперник, временно исполняющий обязанности губернатора «единоросс» Андрей Тарасенко набирает чуть больше 45%.
Комментарии3
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lenin3 16 сентября 2018 | 15:42
Теперь Ищенко стоит опасаться принимать в подарок вино в сумках и встречаться с бизнесменами в ресторанах...
polsan 16 сентября 2018 | 15:42
А что изменится, если победит Андрей Тарасенко?! )) Бензин подешевеет, повышение ндс отменят, пенсии увеличат, пересмотрят пенсионную реформу, ключевую ставку ЦБ снизят завтра?! )) Так какая разница?! )
dmast79 16 сентября 2018 | 15:43
Как такое возможно? Либералы, получается, зря мечтают об уходе Путина?
Ведь судя по всему, если не Путин - то КПРФ!
А при КПРФ навальные не по заграницам на условном сроке разъезжать будут, а лес валить или мыть золото на Колыме!