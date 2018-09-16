В деле об отравлении Скрипалей появились еще двое подозреваемых – врач и сотрудник посольства

Они могли оказывать содействие Александру Петрову и Руслану Боширову, — заявили источники издания Дейли Миррор в британском правительстве. Собеседники газеты считают, что сотрудник посольства был куратором операции. Врач следил за тем, чтобы исполнители случайно не отравили себя веществом «Новичок».