В деле об отравлении Скрипалей появились еще двое подозреваемых – врач и сотрудник посольства
Они могли оказывать содействие Александру Петрову и Руслану Боширову, — заявили источники издания Дейли Миррор в британском правительстве. Собеседники газеты считают, что сотрудник посольства был куратором операции. Врач следил за тем, чтобы исполнители случайно не отравили себя веществом «Новичок».
Комментарии3
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wlnw 16 сентября 2018 | 15:41
"Зигзаг удачи": "Чем больше сдадим, тем лучше".
minerr 16 сентября 2018 | 15:44
Под носом у передовых британских спецслужб целый отряд из "чистильщиков", врачей, дипломатов, геев, курящих марихуану во время шумной оргии с проституткой бродит по Лондону с боевыми отравляющими веществами, причем делает это очень незаметно. Либо бред, либо сказка придуманная в бреду. Британцы, хватит уже себя позорить.
protoukrop 16 сентября 2018 | 15:46
Молодцы англы хорошо копают, так по цепочке и на короля стерхов выйдут. Достойные противники, в отличии от наших ротозеев.