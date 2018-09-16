На акции против пенсионной реформы в Петербурге одной из участниц распылили в лицо содержимое перцового баллончика
Очевидцы говорят, что это сделали представители полиции, — сообщает сайт «Фонтанка». Пострадавшую увезли в больницу. По оценкам нашего корреспондента, в митинге участвует около полутора тысяч человек. Полиция предупредила протестующих о недопустимости призывов к свержению власти и экстремистских лозунгов. После этого силовики пытались задержать несколько человек, однако этому помешали другие участники акции.
Комментарии2
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sarov 16 сентября 2018 | 15:39
силовики пытались задержать несколько человек, однако этому помешали другие участники акции.
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Вот это вызывает надежду!
vladislav 16 сентября 2018 | 15:40
И это на Украине фашисты-каратели, да?