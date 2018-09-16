На акции против пенсионной реформы в Петербурге одной из участниц распылили в лицо содержимое перцового баллончика

Очевидцы говорят, что это сделали представители полиции, — сообщает сайт «Фонтанка». Пострадавшую увезли в больницу. По оценкам нашего корреспондента, в митинге участвует около полутора тысяч человек. Полиция предупредила протестующих о недопустимости призывов к свержению власти и экстремистских лозунгов. После этого силовики пытались задержать несколько человек, однако этому помешали другие участники акции.