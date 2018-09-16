В одной из школ Пушкина учительница называет детей убогими и тупыми

Одна из школ города Пушкин оказалась в центре скандала после появления в интернете ролика, где учительница называет детей убогими и тупыми. Как сообщает агентство Росбалт, видео было снято в школе № 695. Ролик был размещен в соцсети Фейсбук.

В отделе образования администрации Пушкинского района Петербурга агентству Росбалт сказали, что знают об этой ситуации. Других комментариев не последовало.