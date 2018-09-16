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15:05, 16 сентября 2018

В одной из школ Пушкина учительница называет детей убогими и тупыми

Одна из школ города Пушкин оказалась в центре скандала после появления в интернете ролика, где учительница называет детей убогими и тупыми. Как сообщает агентство Росбалт, видео было снято в школе № 695. Ролик был размещен в соцсети Фейсбук.

В отделе образования администрации Пушкинского района Петербурга агентству Росбалт сказали, что знают об этой ситуации. Других комментариев не последовало.

Комментарии

27

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bereshliberalivjamu 16 сентября 2018 | 15:12

А если это правда? Теллерастии в школе не место.

edyunia 16 сентября 2018 | 15:15

bereshliberalivjamu: \\Теллерастии в школе не место.\\
Ты наверняка учился в такой школе.

ivfn 16 сентября 2018 | 15:15

bereshliberalivjamu:
В сети появилось видео, на котором, как следует из описания, учительница музыки в школе № 695 «Радуга» в пригороде Петербурга, Пушкине, оскорбляет учеников. Судя по кадрам, женщина всерьез разозлилась на подопечных и назвала их «бедными во всех отношениях». Шестиклассники также услышали из уст педагога, что они «учатся в бедняцкой школе» и имеют «узкий умишко».

— Когда-нибудь дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?! Потому что убогие приходят! Не понимают своим узким умишком, для чего ходят! Бедные во всех отношениях! Че, тупые, совсем, навсегда?! — кричит она.

Как сообщает пользовательница Facebook, опубликовавшая видео, родители неоднократно подавали жалобы на преподавателя, но это ни к чему не привело.

Газета «Мой район» выяснила, что подобное длится уже много лет, а директор лишь просит «понять» педагога, поскольку та «худеет» и раздражена. Издание добавляет, что ведется служебное расследование.

kazlevich1949 16 сентября 2018 | 15:12

Ну это примерно как с жопой: сама жопа есть, а слова жопа нет....

ivfn 16 сентября 2018 | 15:17

kazlevich1949:
Газета «Мой район» выяснила, что подобное длится уже много лет, а директор лишь просит «понять» педагога, поскольку та «худеет» и раздражена.

tv_victim 16 сентября 2018 | 15:15

Перечитайте заголовок! Кто, если не "убогие и тупые" его написали? Выпускники той школы для придурков?

dmast79 16 сентября 2018 | 15:15

Если не училка, то кто же им скажет, что они дауны?

tv_victim 16 сентября 2018 | 15:18

dmast79: Причем потомственные!

komandarm___1968 16 сентября 2018 | 15:15

Опять узбеки заголовки набирают? "Одна из школ города Пушкина учительница..." П...ц))

parasuk_ 16 сентября 2018 | 15:16

Какая-то навальняшка решила на училку настучать :)

zztop1960 16 сентября 2018 | 15:36

parasuk_: Пусть дети привыкают , в СССР учителя детей ещё ни так называли , а ведь каждый путриот России должен мечтать об воскрешении страны советов

parasuk_ 16 сентября 2018 | 15:43

zztop1960: литовские прокладки тоже мечтают о возрождении ссср, хоть и боятся себе в этом признаться. Тогда они перестанут быть жопой европы и снова станут лицом великой державы

inna2101 16 сентября 2018 | 15:46

parasuk_: Ну да. А не-навальняшки не протестуют, если их называют убогими. Ну, собственно))) Без комментариев))

abuvgrobu 16 сентября 2018 | 15:22

Она лишь констатировала факт.. Увы.

edyunia 16 сентября 2018 | 15:24

abuvgrobu: \\Она лишь констатировала факт..\\
А я думаю она разжигала вражду в отношении социальной группы "ученики".

beregov_net 16 сентября 2018 | 15:23

Просто тётка учит детей всегда говорить правду смело и открыто , типа - Путина под суд !

dmast79 16 сентября 2018 | 15:34

beregov_net: А что? - для даунов вполне себе лозунг, как раз под стать их "интеллектуальным способностям" ))

nikmart001 16 сентября 2018 | 15:24

Настоящая либералка, она еще должна, как хомячки на ЭХО, назвать их быдлом!

equus 16 сентября 2018 | 15:24

Ничего не меняется...
До сих пор помню учительницу русского языка - толстенную бабу оравшую на нас, пятиклассников: "Безмозглые скоты!"...
Мы и в самом деле были не ангелы... Но если бы не встретили в школе и совсем других учителей, то скорее всего и стали бы "безмозглыми скотами"...

alex_d 16 сентября 2018 | 15:26

это новость века!!!

pravdatut 16 сентября 2018 | 15:32

Раньше, при СССР, я был среднего мнения о руСких. Но, после намерений захватить Аляску, захвата Крыма, Лугандонии, ЮО, Абхазии окончательнь убедился, что они алькогольные дебилы и принимают решения бухими.

nikolaitschi 16 сентября 2018 | 15:32

А вы собственных детей никогда никак не называли? Учитель вполне может сорваться, так же, как и отец с матерью. Не всегда плохо разобраться чья это беда. Детей, снимающих это на видео, или взрослых. Когда-то давно имел небольшой школьный опыт, такие ребятки талантливые попадались!

(комментарий скрыт)

ed10075 16 сентября 2018 | 15:36

Детей готовят к взрослой жизни. С студенчества им нужно осознавать, что им отведена роль была этим режимом.

cromwel 16 сентября 2018 | 15:36

Может она и права. Возможно из этой школы потом в ГРУ идут работать....

viktorova 16 сентября 2018 | 15:38

Нормальное патриотическо-холопское воспитание. Что вы хотите? Зато либерастней не пахнет.

jetsam 16 сентября 2018 | 15:42

в городе ПУШКИН - действительно, все тупые и убогие. истинная правда.
но! не только в городе П - но и в других 76% объектах рф.
и, скоро уже и 86%, а там, как в одной субдиректории, и все 146% будут.

alex_melnikov Алексей Мельников 16 сентября 2018 | 15:46

Новый успех путинского образованства. Голоса в избирательной комиссии эта учительница за Путина не считает?

"Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени ..."

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