В одной из школ Пушкина учительница называет детей убогими и тупыми
Одна из школ города Пушкин оказалась в центре скандала после появления в интернете ролика, где учительница называет детей убогими и тупыми. Как сообщает агентство Росбалт, видео было снято в школе № 695. Ролик был размещен в соцсети Фейсбук.
В отделе образования администрации Пушкинского района Петербурга агентству Росбалт сказали, что знают об этой ситуации. Других комментариев не последовало.
Комментарии27
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bereshliberalivjamu 16 сентября 2018 | 15:12
А если это правда? Теллерастии в школе не место.
edyunia 16 сентября 2018 | 15:15
bereshliberalivjamu: \\Теллерастии в школе не место.\\
Ты наверняка учился в такой школе.
ivfn 16 сентября 2018 | 15:15
bereshliberalivjamu:
В сети появилось видео, на котором, как следует из описания, учительница музыки в школе № 695 «Радуга» в пригороде Петербурга, Пушкине, оскорбляет учеников. Судя по кадрам, женщина всерьез разозлилась на подопечных и назвала их «бедными во всех отношениях». Шестиклассники также услышали из уст педагога, что они «учатся в бедняцкой школе» и имеют «узкий умишко».
— Когда-нибудь дисциплина будет в наших бедняцких школах или нет?! Потому что убогие приходят! Не понимают своим узким умишком, для чего ходят! Бедные во всех отношениях! Че, тупые, совсем, навсегда?! — кричит она.
Как сообщает пользовательница Facebook, опубликовавшая видео, родители неоднократно подавали жалобы на преподавателя, но это ни к чему не привело.
Газета «Мой район» выяснила, что подобное длится уже много лет, а директор лишь просит «понять» педагога, поскольку та «худеет» и раздражена. Издание добавляет, что ведется служебное расследование.
kazlevich1949 16 сентября 2018 | 15:12
Ну это примерно как с жопой: сама жопа есть, а слова жопа нет....
ivfn 16 сентября 2018 | 15:17
kazlevich1949:
Газета «Мой район» выяснила, что подобное длится уже много лет, а директор лишь просит «понять» педагога, поскольку та «худеет» и раздражена.
tv_victim 16 сентября 2018 | 15:15
Перечитайте заголовок! Кто, если не "убогие и тупые" его написали? Выпускники той школы для придурков?
dmast79 16 сентября 2018 | 15:15
Если не училка, то кто же им скажет, что они дауны?
tv_victim 16 сентября 2018 | 15:18
dmast79: Причем потомственные!
komandarm___1968 16 сентября 2018 | 15:15
Опять узбеки заголовки набирают? "Одна из школ города Пушкина учительница..." П...ц))
parasuk_ 16 сентября 2018 | 15:16
Какая-то навальняшка решила на училку настучать :)
zztop1960 16 сентября 2018 | 15:36
parasuk_: Пусть дети привыкают , в СССР учителя детей ещё ни так называли , а ведь каждый путриот России должен мечтать об воскрешении страны советов
parasuk_ 16 сентября 2018 | 15:43
zztop1960: литовские прокладки тоже мечтают о возрождении ссср, хоть и боятся себе в этом признаться. Тогда они перестанут быть жопой европы и снова станут лицом великой державы
inna2101 16 сентября 2018 | 15:46
parasuk_: Ну да. А не-навальняшки не протестуют, если их называют убогими. Ну, собственно))) Без комментариев))
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 15:22
Она лишь констатировала факт.. Увы.
edyunia 16 сентября 2018 | 15:24
abuvgrobu: \\Она лишь констатировала факт..\\
А я думаю она разжигала вражду в отношении социальной группы "ученики".
beregov_net 16 сентября 2018 | 15:23
Просто тётка учит детей всегда говорить правду смело и открыто , типа - Путина под суд !
dmast79 16 сентября 2018 | 15:34
beregov_net: А что? - для даунов вполне себе лозунг, как раз под стать их "интеллектуальным способностям" ))
nikmart001 16 сентября 2018 | 15:24
Настоящая либералка, она еще должна, как хомячки на ЭХО, назвать их быдлом!
equus 16 сентября 2018 | 15:24
Ничего не меняется...
До сих пор помню учительницу русского языка - толстенную бабу оравшую на нас, пятиклассников: "Безмозглые скоты!"...
Мы и в самом деле были не ангелы... Но если бы не встретили в школе и совсем других учителей, то скорее всего и стали бы "безмозглыми скотами"...
alex_d 16 сентября 2018 | 15:26
это новость века!!!
pravdatut 16 сентября 2018 | 15:32
Раньше, при СССР, я был среднего мнения о руСких. Но, после намерений захватить Аляску, захвата Крыма, Лугандонии, ЮО, Абхазии окончательнь убедился, что они алькогольные дебилы и принимают решения бухими.
nikolaitschi 16 сентября 2018 | 15:32
А вы собственных детей никогда никак не называли? Учитель вполне может сорваться, так же, как и отец с матерью. Не всегда плохо разобраться чья это беда. Детей, снимающих это на видео, или взрослых. Когда-то давно имел небольшой школьный опыт, такие ребятки талантливые попадались!
ed10075 16 сентября 2018 | 15:36
Детей готовят к взрослой жизни. С студенчества им нужно осознавать, что им отведена роль была этим режимом.
cromwel 16 сентября 2018 | 15:36
Может она и права. Возможно из этой школы потом в ГРУ идут работать....
viktorova 16 сентября 2018 | 15:38
Нормальное патриотическо-холопское воспитание. Что вы хотите? Зато либерастней не пахнет.
jetsam 16 сентября 2018 | 15:42
в городе ПУШКИН - действительно, все тупые и убогие. истинная правда.
но! не только в городе П - но и в других 76% объектах рф.
и, скоро уже и 86%, а там, как в одной субдиректории, и все 146% будут.
alex_melnikov Алексей Мельников 16 сентября 2018 | 15:46
Новый успех путинского образованства. Голоса в избирательной комиссии эта учительница за Путина не считает?
"Учитель, перед именем твоим, позволь смиренно преклонить колени ..."