Не менее 160 российских моряков ряда судов компании «Мурманское морское пароходство» не могут вернуться на родину
Не менее 160 российских моряков ряда судов компании «Мурманское морское пароходство» несколько месяцев не могут вернуться на родину. У владельца финансовые проблемы. На многих судах по словам моряков и их родственников начались проблемы с продуктами и водой.
Восемь судов разбросаны по разным странам мира. Часть кораблей арестована за долги. Хуже всего ситуация у моряков, которые оказались в Китае, Индии, странах Африки. Там сухогрузы и теплоходы стоят без топлива, кондиционеры отключены, поскольку из-за долгов судовладельца электричество вырубили. Хуже всего ситуация у моряков с теплохода Всеволод Белецкий почти 10 месяцев он стоит в индийском порту Халдия. По данным «Радио Свобода», члены экипажа фактически заперты на судне, там нет питьевой воды и кончились продукты. Российские суда также задержаны из-за долгов в Испании и США. Моряки там тоже жалуются на нехватку топлива, им приходится экономить воду, вернуться в Мурманск они не могут. На сухогрузе, застрявшем в США 19 россиян, у них давно закончились контракты, на смену никто не приехал. Люди сообщили о ситуации в российский профсоюз моряков. Состояние нескольких членов экипажа ухудшилось, но в доставке лекарств на судно отказали, на борту нет судового врача, жалуются моряки и их близкие.
Судовладелец уверяет, что угрозы жизни и здоровью моряков, которые находятся на задержанных судах, нет. Общий долг компании мурманское морское пароходство, по оценкам СМИ, превышает миллион долларов.
Комментарии7
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beregov_net 16 сентября 2018 | 15:21
Своих не бросаем ? Ну-ну )
liana 16 сентября 2018 | 15:25
beregov_net: это же не ротенберги и не ковальчуки
zztop1960 16 сентября 2018 | 15:32
Ну вот , а россияне знают только про моряков в Украине
poluputing 16 сентября 2018 | 15:42
zztop1960: так Украина быстрее своих выручает
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 15:34
И ЭТО происходит с моряками из страны, которая вот-вот встала с колен!
vladislav 16 сентября 2018 | 15:36
Встаем с колен.
xuato 16 сентября 2018 | 15:46
Продать в рабство и пополнить бюджет Родины. Денег нет, но вы держитесь!