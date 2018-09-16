В КПРФ обвинили сотрудников избирательных комиссий в Приморье в фальсификации протоколов во время второго тура выборов губернатора. Итоги переписываются, чтобы не допустить победы кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, — сказал в интервью «Эху» лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

«В этом году мы провели кампанию очень содержательно, подготовили программу на основе «10 шагов достойной жизни», проехали все районы и города. Граждане очень хорошо откликнулись, активнее пошли на второй тур. Сейчас мы получили с 200 участков конкретные результаты – Андрей Ищенко выигрывает 62%. Поэтому обращаюсь и к избирательным комиссиям, и к главам районов и городов, обращаюсь непосредственно к Центризбиркому РФ — все должно быть предельно честно и открыто. Мы заинтересованы в достойных выборах, в честном результате, и очень конструктивной работе» – подчеркнул Зюганов.

К этому моменту обработали около двенадцати процентов протоколов. Лидирует коммунист Андрей Ищенко (с показателем около 52%). Его оппонент, временно исполняющий обязанности губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко, набирает около 45%.