В КПРФ обвинили сотрудников избирательных комиссий в Приморье в фальсификации протоколов
В КПРФ обвинили сотрудников избирательных комиссий в Приморье в фальсификации протоколов во время второго тура выборов губернатора. Итоги переписываются, чтобы не допустить победы кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, — сказал в интервью «Эху» лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
«В этом году мы провели кампанию очень содержательно, подготовили программу на основе «10 шагов достойной жизни», проехали все районы и города. Граждане очень хорошо откликнулись, активнее пошли на второй тур. Сейчас мы получили с 200 участков конкретные результаты – Андрей Ищенко выигрывает 62%. Поэтому обращаюсь и к избирательным комиссиям, и к главам районов и городов, обращаюсь непосредственно к Центризбиркому РФ — все должно быть предельно честно и открыто. Мы заинтересованы в достойных выборах, в честном результате, и очень конструктивной работе» – подчеркнул Зюганов.
К этому моменту обработали около двенадцати процентов протоколов. Лидирует коммунист Андрей Ищенко (с показателем около 52%). Его оппонент, временно исполняющий обязанности губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко, набирает около 45%.
Комментарии6
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yralez 16 сентября 2018 | 15:20
Учителялки и мунгосы держат оборону.
Жулики и воры со своим олигофреном во главе не сдадутся......пампочурша в Москве поможет..
В конце концов плешивый сам назначит приморского главаря.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 15:25
Воровская власть не отдаст губернаторское кресло ! будет стоять насмерть!
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 15:27
все должно быть предельно честно и открыто. Мы заинтересованы в достойных выборах, в честном результате, и очень конструктивной работе» – подчеркнул Зюганов.
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Ну а как вы хотели-то ? Столько лет лежать под властями и давая им во все дыры в итоге добропорядочными целками оказаться ?..
polsan 16 сентября 2018 | 15:28
Коммунисты учили вранью всю страну 70 лет, теперь они хотят честности! )))
cromwel 16 сентября 2018 | 15:34
Рыбка то с головы гниет. Обращаться с претензиями на систему к пахану надо. Он вертикаль строил. Ему и отвечать придется. Когда нибудь..
nikolaitschi 16 сентября 2018 | 15:37
Сначала вместе убрали конкурентов, а теперь изображают политическую борьбу. Не видел разногласий при принятии дурацких законов!