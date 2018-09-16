Сообщниками Петрова и Боширова в Лондоне, предположительно, были сотрудник посольства и врач

Об этом пишет газета The Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник. По данным издания, работник посольства был куратором. Александр Петров и Руслан Боширов встретились с ним после заселения в отель в Лондоне. Врач должен был убедиться, что участники операции не рискуют отравить себя.

В том, что Петров и Баширов являются работниками спецслужб, не остается никаких сомнений, — сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, есть угроза исчезновения Петрова и Боширова, поскольку под давлением они могут рассказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию. До сих пор они утверждали, что путешествовали как туристы. Российские власти уверяют, что Петров и Боширов – это гражданские лица.