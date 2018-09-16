Сообщниками Петрова и Боширова в Лондоне, предположительно, были сотрудник посольства и врач
Об этом пишет газета The Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник. По данным издания, работник посольства был куратором. Александр Петров и Руслан Боширов встретились с ним после заселения в отель в Лондоне. Врач должен был убедиться, что участники операции не рискуют отравить себя.
В том, что Петров и Баширов являются работниками спецслужб, не остается никаких сомнений, — сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, есть угроза исчезновения Петрова и Боширова, поскольку под давлением они могут рассказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию. До сих пор они утверждали, что путешествовали как туристы. Российские власти уверяют, что Петров и Боширов – это гражданские лица.
Комментарии25
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antiboh 16 сентября 2018 | 15:11
Скотленд -рулит.
dvdd 16 сентября 2018 | 15:23
antiboh: да и врачи у них хорошие, вытащили с того света Скрипалей.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 15:29
dvdd: Сообщники это мелочи, а вот главарь спрятался за кремлёвской стеной
liquidsky__ 16 сентября 2018 | 15:37
А еще 13 чистильщиков было..
Короче, все ГРУ В Лондон как на картоху ездит.
arye_11 16 сентября 2018 | 15:12
Александр Петров и Руслан Боширов встретились с ним после заселения в отель в Лондоне
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То есть - проститутка, снтая двумя "ликвидаторами", это была работница посольства, а "громкие звуки секса, доносящиеся из номера", соответственно, инструктаж перед заданием.
Все логично!
zor 16 сентября 2018 | 15:19
arye_11: Не совсем так.Проститука была куратором операции,поэтому все так по бляд...и и получилось.
mazvi_1 16 сентября 2018 | 15:29
У-у-у, как всё запущено! Маразм мелкобритании продолжается.
Под гармошку пели песню
Ой ля,ля,ой ля ля,завтра травим Скрипаля !
mazvi_1 16 сентября 2018 | 15:39
||«Доктор Новичок»
Об этом сообщает британское издание The Mirror со ссылкой на анонимные источники.||
ГЫ События последнего времени - это как репортажи из Кащенко!
venq 16 сентября 2018 | 15:23
arye_11: не. "громкие" потому что не всякий день свежие русские подъезжают
zztop1960 16 сентября 2018 | 15:25
arye_11: Звуки громкого секса издавали Петров и Бошаров , а проститутка ( сотрудник посольства РФ) курила в окно марихуану , пока они закончат
anji70 16 сентября 2018 | 15:35
arye_11: не надо передергивать, одно другому не мешает.
venq 16 сентября 2018 | 15:12
сразу с 4-мя русскими уже не только я не справлюсь, а и вся британская разведка тоже.
зы. а на эхе тогда вся виртуальная бумага закончится...
zztop1960 16 сентября 2018 | 15:16
А как там насчёт проститутки ? Может это и не девушка была , а трансвестид ? Гомосексуальная ГРУшная оргия , маленький русский мирок
beregov_net 16 сентября 2018 | 15:18
Какая страна , такие и шпионы , отчего российские шпионы должны быть качественней российских автомобилей или российских дорог ? Всё в масть
zztop1960 16 сентября 2018 | 15:28
beregov_net: Яндарбиева убили в Катаре и тоже спалились
tcheslav 16 сентября 2018 | 15:28
Тоже геи чтоль ? Групповушничек в отеле ? Веселенькая поездочка ! ну проститутку то эту найдут же, небось под наркотой ГРУшники все и выложили.
polikarpich 16 сентября 2018 | 15:29
Пусть разматывают всю эту преступную цепочку, ворошат это поганое болото и ткнут потом во всё это главного организатора его плешивой тупой башкой.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 15:30
Красавцы . "Настоящая жизнь в городе начинается тогда , когда в него входят военные ..." ))
cromwel 16 сентября 2018 | 15:31
Да, вова обделался по полной. Так он еще не влетал. Англичане дозируют инфу и убивают его по частям. Сначала ему врать поишлось что " нас тут не было". А теперь сливают потихоньку инфу британцы и вова в заднице.
vovan19 16 сентября 2018 | 15:33
Бред полнейший. Какой сотрудник и какой врач? За работниками российского посольства следят круглосуточно. Да и подготовленный отравитель даст фору любому врачу по части безопасности.
piterrr 16 сентября 2018 | 15:35
Как только гэбистская прокладка симоньян шагнёт на территорию США или какой-то другой страны НАТО она должна быть немедленно арестована как соучастник в укрывании международных террористов!...И только двойные стандарты пресловутого запада не позволят совершить это законное задержание...
parasuk_ 16 сентября 2018 | 15:37
Заврались англичане уже :)
jetsam 16 сентября 2018 | 15:39
parasuk_: точно.
на фоне петрова и боширова - англичане просто поблекли.
так бездарно врать англичанам не плод силу... кишка тонка.
chimp2013 16 сентября 2018 | 15:38
Похоже чекисты превзошли самого Дзержинского. Выдать чекистов за обычных гражданских путем вызова проститутки, использования марихуаны- вперемешку с "интересами" турЫстов и главное их физиономия жлобов - совершенно новое в мировых шпионских играх. Браво Россия!
dobro64 16 сентября 2018 | 15:39
А другая газета пишет, что накануне они курили траву и трахали проститутку и ругались с работниками отеля. Проститутка была доктором из посольства?)) https://www.dailymail.co.uk/news/russia/article-6172497/Novichok-suspects-drug-fuelled-night-cannabis-prostitutes-75-night-London-hotel.html