Около 30% избирателей приняли участие во втором туре выборов губернаторов Приморья
Около 30% избирателей приняли участие во втором туре выборов губернаторов Приморья. Такие предварительные данные привел краевой избирком. Во втором туре участвовали врио губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Идет подсчет голосов. По данным экзитполов, лидирует Тарасенко.
Комментарии3
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dmast79 16 сентября 2018 | 14:44
Либералам с их 2% остаётся только поскуливать, глядя на то что разочарованные в Путине идут к комми или к наци, а не к ним.
antiboh 16 сентября 2018 | 15:04
dmast79: //или к наци, //
Хорошо сказано о "наци" и все знают,чем они кончили в Германии..Только россияне не немцы,- хрен уже возродят . Ну вперёд к новым завоеваниям.
dmast79 16 сентября 2018 | 15:09
antiboh: Немецкие наци сами ничего не "кончили" - это Сталинский коммунистический СССР их "кончил". Не продержись СССР в 1941-1942 году - в 1943 пала бы Британия, Северная Африка и Ближний восток (привет будущему Израилю - его просто физически не стало бы), а к 1945 у фюрера скорее всего появилась атомная бомба... Ну и так далее.