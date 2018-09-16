Около 30% избирателей приняли участие во втором туре выборов губернаторов Приморья. Такие предварительные данные привел краевой избирком. Во втором туре участвовали врио губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Идет подсчет голосов. По данным экзитполов, лидирует Тарасенко.