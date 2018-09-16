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14:32, 16 сентября 2018

Около 30% избирателей приняли участие во втором туре выборов губернаторов Приморья

Около 30% избирателей приняли участие во втором туре выборов губернаторов Приморья. Такие предварительные данные привел краевой избирком. Во втором туре участвовали врио губернатора, «единоросс» Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Идет подсчет голосов. По данным экзитполов, лидирует Тарасенко.

Комментарии

3

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dmast79 16 сентября 2018 | 14:44

Либералам с их 2% остаётся только поскуливать, глядя на то что разочарованные в Путине идут к комми или к наци, а не к ним.

antiboh 16 сентября 2018 | 15:04

dmast79: //или к наци, //
Хорошо сказано о "наци" и все знают,чем они кончили в Германии..Только россияне не немцы,- хрен уже возродят . Ну вперёд к новым завоеваниям.

dmast79 16 сентября 2018 | 15:09

antiboh: Немецкие наци сами ничего не "кончили" - это Сталинский коммунистический СССР их "кончил". Не продержись СССР в 1941-1942 году - в 1943 пала бы Британия, Северная Африка и Ближний восток (привет будущему Израилю - его просто физически не стало бы), а к 1945 у фюрера скорее всего появилась атомная бомба... Ну и так далее.

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