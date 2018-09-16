В отношении участников драки со стрельбой на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Там рассказали, что на улице Ангарской во дворе дома произошел конфликт, который закончился стрельбой. Два человека были ранены. Дело расследуется по статье «о хулиганстве». В полиции сказали, что задержаны двое приезжих, один из которых судим.