В отношении участников драки со стрельбой на севере Москвы возбуждено уголовное дело
В отношении участников драки со стрельбой на севере Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичной полиции. Там рассказали, что на улице Ангарской во дворе дома произошел конфликт, который закончился стрельбой. Два человека были ранены. Дело расследуется по статье «о хулиганстве». В полиции сказали, что задержаны двое приезжих, один из которых судим.
Комментарии1
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stas12006 16 сентября 2018 | 15:26
что за бред?
произошёл конфликт - это уже не хулиганство.
хулиганство оно в отношении неопределённых лиц , в отношении всего общества, что б показать своё превосходство.
а если произошёл конфликт , и человек стреляет в того с кем конфликт - то это не хулиганские мотивы и это не может быть хулиганством.