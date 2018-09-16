В Петербурге около 1,5 тысяч человек, по оценкам «Эха Москвы», участвуют в акции против повышения пенсионного возраста

В Петербурге около полутора тысяч человек, по оценкам корреспондента «Эха Москвы», участвуют в акции против повышения пенсионного возраста. Они присоединились к согласованному с властями мероприятию обманутых дольщиков. По данным проекта «ОВД-Инфо», у Финляндского вокзала полиция задержала двух человек – сторонников партии «Яблоко». Одного из ни уже отпустили.