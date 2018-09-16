В Петербурге около 1,5 тысяч человек, по оценкам «Эха Москвы», участвуют в акции против повышения пенсионного возраста
В Петербурге около полутора тысяч человек, по оценкам корреспондента «Эха Москвы», участвуют в акции против повышения пенсионного возраста. Они присоединились к согласованному с властями мероприятию обманутых дольщиков. По данным проекта «ОВД-Инфо», у Финляндского вокзала полиция задержала двух человек – сторонников партии «Яблоко». Одного из ни уже отпустили.
Комментарии15
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dmast79 16 сентября 2018 | 14:48
Ого, уже и на дольщиках начинают паразитировать..
А вообше, походу с финансированием у оппов беда - иначе как объяснить такую позорную явку на "пенсионные" митинги?
Неужели перекрыли каналы финансирования из госдепа и моссада? Или главари оппов всё разворовывают?
chapter_2 16 сентября 2018 | 14:49
dmast79: Грабит народ не Госдеп США, а те, кто - ближе и рядом. У президента и правительства идеи, как обобрать народ, фонтанируют без конца.
oleg_andreevich 16 сентября 2018 | 15:03
dmast79: да вы русофоб. Вы могли бы объяснить низкую явку на "пенсионные" митинги патриотизмом граждан, готовых положить свою жизнь ради комфорта путинских друзей. Или тем, что граждане просто удовлетворены уровнем своей жизни и повышен е пенсионного возраста полностью совпадает с их видением своего будущего. Или объяснить это всеобщей любовью к Отцу Нации и Всеправному Властителю Земли Русской...
Но нет! Вы уверены, что дай россиянам немного денег - и они сметут ОМОН, свернут головы губернаторам и повесят на фонарях гроздьи из тушек единороссов... Однако!
polikarpich 16 сентября 2018 | 15:18
dmast79: Да не! Паразитируют совсем другие персонажи. И на дольщиках, и на будущих пенсионерах тоже. И, самое интересное, эти паразиты одни и те же во всех случаях.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 15:01
То кучка долбаков отсюда выползет, то оттуда выглянет, то они сойдутся, то разойдутся.. Болтаются от безделья будто говнов проруби..
polikarpich 16 сентября 2018 | 15:15
abuvgrobu: Ну ты-то молодец ведь! Нигде не болтаешься, со всем соглашаешься. Будет тебе поощрение, сталбыть, в целую тыщу руплей.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 15:40
polikarpich: Да уясни ты себе наконец, долбак, что твоим мнением обо мне, как и о сказанном мной никто не интересуется. В этом топике допустимо лишь твое мнение о акции клоунов и более ни о чем. У тебя есть такое мнение ? Нет ? Тогда пшел..
parasuk_ 16 сентября 2018 | 15:02
Гнилое питерское яблоко спрятолось за обманутых дольщиков :)
sam2018 16 сентября 2018 | 15:07
Этож сколько % вышло на монстрацию из 5 млн. питерцев - 0 целых, ... тысячных
polikarpich 16 сентября 2018 | 15:20
sam2018: А радость-то в чём? Можно это подробнее объяснить? Вы так ратуете за пенсионную реформу или что?
sam2018 16 сентября 2018 | 15:27
polikarpich:
sam2018 16 сентября 2018 | 15:30
sam2018: а я зарабатываю достаточно и на пенсию не надеюсь. Проценты по депозиту в у.е. больше, чем пенсия в несколько раз.
dmast79 16 сентября 2018 | 15:31
polikarpich: Радость в том, что как не плоха пенсионная реформа - а от либеральных оппов народ тошнит куда сильнее!
murad_manapov 16 сентября 2018 | 15:12
опять Навальный виноват))
timber_head 16 сентября 2018 | 15:33
"присоединились к согласованному с властями мероприятию"
Я ж говорил, что яблочники об...сруться провести митинг без согласования с властями. Гнилье и тухлятина, только разлагающее и дискредитирующая протест.