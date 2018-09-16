Британские спецслужбы ищут еще двух человек, подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей
Об этом пишет газета The Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник. По его данным, подозреваемые Андрей Петров и Александр Боширов после заселения в отель в Лондоне могли встретиться с куратором-сотрудником посольства. Четвертый человек, предположительно, являлся врачом. В его задачи входило проконтролировать процесс и убедиться, что Петров и Боширов не рискуют провалить операцию, отравив себя.
Напомним, в Лондоне считают подозреваемых в отравлении агентами ГРУ. Российские власти говорят, что Боширов и Петров – гражданские лица. По версии самих подозреваемых, они ездили в Великобританию с туристической целью.
Комментарии20
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alexsokoll 16 сентября 2018 | 14:39
Сначала 5 человек искали, а главная у них Анна Чапман.
:))))
merelymy 16 сентября 2018 | 14:47
В сети появились новые устойчивые идиоматические выражения:
..............................
Сверлить бы рад - присверливаться тошно.
и
Травить бы рад, но нужен гад.
echomazy___etnopamoyka 16 сентября 2018 | 14:49
Двоих уже "нашли", ещё двоих "ищут". Пускай ищут сразу сотню. Клоуны, б.ять.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 14:52
: Британские спецслужбы ищут еще двух человек, подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей
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Главный виновник опущения России в зловонную яму с нечистотами это Бледная Моль, засевшая в хоромах Кремля!
encopresis 16 сентября 2018 | 14:39
Этим врачом был(а) проститутка-трансвесит.
agamasat 16 сентября 2018 | 14:43
похоже, что весь мир окутан не связями российских народов с другими народами мира, а черными щупальцами кремлевской мафии, засевшей в Кремле.
viktorova 16 сентября 2018 | 14:43
Прям завидую британцам белой завистью. Сегодня могут гордиться своими спецслужбами.
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 14:48
viktorova: А мы гордимся нашими пригожинцами, готовыми за 11.40 восхвалять самую гнилую воровскую власть РФ!
lager23 16 сентября 2018 | 14:51
opiatnovyi63:особенно Патриком и Свинжей, они единство и борьба противоположностей в скудном мире кремлеботов.
lager23 16 сентября 2018 | 14:49
Кем из этих двоих была проститутка с ганджубасом?
kunst54 16 сентября 2018 | 14:54
Третий и четвертый - это те самые "убийцы в белых халатах"?
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 14:57
Страшно стало жить в Англии, кругом одни шпионы ГРУ, сильно действующий яд убивающий правда только бомжей, Боширов и Петров из-за каждого угла выглядывают, ища очередную жертву. Ужос!
beobachter 16 сентября 2018 | 15:11
abuvgrobu: Не так уж и страшно. Возле их королевского дворца и на Тауэрском мосту оппозиционеров не отстреливают...
alexsokoll 16 сентября 2018 | 15:27
beobachter:
е так уж и страшно. Возле их королевского дворца и на Тауэрском мосту оппозиционеров не отстреливают...
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Их там сразу толпами давят машинами
kp6ic 16 сентября 2018 | 15:06
удивительно, что два этих болвана не отравили сами себя.
alexsokoll 16 сентября 2018 | 15:31
kp6ic:
Они ещё ураган на США наслали и потравили украину газом Дурачок - всё скачут с голым задом.
:))))
venq 16 сентября 2018 | 15:09
"ищут еще двух человек"
хоть бы они на этот раз оказались нерусскими.
сразу с 4-мя русскими уже не только я не справлюсь, а и вся британская разведка тоже.
зы. а на эхе тогда вся виртуальная бумага закончится...
addi 16 сентября 2018 | 15:14
Фамилии этих двух - Иванов и Сидоров. Петрова уже вычислили....
prof57 16 сентября 2018 | 15:15
У британских спецслужб пролет за пролетом.... то с гречкой, то с геями....
cypher 16 сентября 2018 | 15:21
Mirror написала об этом ещё вчера вечером.
Сегодня британская пресса - daily mail и sun пишут о гостях, которым мешало, как русские туристы "отрываются" в компании с проституткой под гашишем.