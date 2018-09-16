: Британские спецслужбы ищут еще двух человек, подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей

Об этом пишет газета The Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник. По его данным, подозреваемые Андрей Петров и Александр Боширов после заселения в отель в Лондоне могли встретиться с куратором-сотрудником посольства. Четвертый человек, предположительно, являлся врачом. В его задачи входило проконтролировать процесс и убедиться, что Петров и Боширов не рискуют провалить операцию, отравив себя.

Напомним, в Лондоне считают подозреваемых в отравлении агентами ГРУ. Российские власти говорят, что Боширов и Петров – гражданские лица. По версии самих подозреваемых, они ездили в Великобританию с туристической целью.