В российской Премьер-лиге сегодня пройдут очередные матчи 7 тура

В Российской Премьер-лиге сегодня пройдут очередные матчи 7-го тура.

Сразу три лидера национального первенства выйдут на поле сегодня. Интересно, что все они параллельно представляют Россию в групповом раунде Лиги Европы, где и стартуют в ближайший четверг. «Зенит» сегодня сыграет на выезде против «Оренбурга». Наставник питерцев Сергей Семак отметил, что искусственное поле местного стадиона нивелирует разницу команд в классе. Правда, «Уфе» в матче с ЦСКА это накануне не слишком помогло.

Главный преследователь «Зенита», «Спартак», проведет дома игру против «Ахмата». Столичная команда – безоговорочный фаворит этого матча. Если оставить за скобками то, что минувшей весной грозненцы победили в столице 3-1.

Наконец, ФК «Краснодар» сыграет на выезде с аутсайдером Чемпионата «Анжи».

Завершается 7-й тур в понедельник матчем между Уралом и Ростовом.