Комиссия РКК «Энергия» не обнаружила отверстия в космическом корабле «Союз» на этапе сборки

Это может означать, что его просверлили уже после того, как аппарат покинул цех.

В рамках расследования, которое провела комиссия ракетно-космического предприятия «Энергия», были осмотрены фотографии корабля «Союз» на этапе сборки. Как пишут РИА «Новости», снимки были сделаны в одном из цехов до и после установки экранов противометеоритной защиты. Ни на одном из них отверстия в обшивке нет. После этого корабль отправился на этап окончательной сборки и позже был доставлен на Байконур. Комиссия пришла к выводу, что это время – то есть 180 суток – и могло появиться отверстие. В этой версии не рассматривалась возможность того, что оно было просверлено уже в космосе. Между тем это – также одна из основных теорий.

Утечку воздуха на МКС обнаружили в конце августа. Экипаж обследовал отсеки и нашел микротрещину, которую заделал специальным герметиком. Среди причин появления отверстия рассматривается как версия производственного брака, так и преднамеренных действий. В частности, «Коммерсантъ» писал, что к этому могли быть причастны американские астронавты, которые якобы хотели побыстрее вернуться на Землю из-за болезни своего коллеги.

Главы Роскосмоса и агентства НАСА договорились не комментировать инцидент до окончания расследования.