Комиссия РКК «Энергия» не обнаружила отверстия в космическом корабле «Союз» на этапе сборки
Это может означать, что его просверлили уже после того, как аппарат покинул цех.
В рамках расследования, которое провела комиссия ракетно-космического предприятия «Энергия», были осмотрены фотографии корабля «Союз» на этапе сборки. Как пишут РИА «Новости», снимки были сделаны в одном из цехов до и после установки экранов противометеоритной защиты. Ни на одном из них отверстия в обшивке нет. После этого корабль отправился на этап окончательной сборки и позже был доставлен на Байконур. Комиссия пришла к выводу, что это время – то есть 180 суток – и могло появиться отверстие. В этой версии не рассматривалась возможность того, что оно было просверлено уже в космосе. Между тем это – также одна из основных теорий.
Утечку воздуха на МКС обнаружили в конце августа. Экипаж обследовал отсеки и нашел микротрещину, которую заделал специальным герметиком. Среди причин появления отверстия рассматривается как версия производственного брака, так и преднамеренных действий. В частности, «Коммерсантъ» писал, что к этому могли быть причастны американские астронавты, которые якобы хотели побыстрее вернуться на Землю из-за болезни своего коллеги.
Главы Роскосмоса и агентства НАСА договорились не комментировать инцидент до окончания расследования.
Комментарии5
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nikolaitschi 16 сентября 2018 | 14:13
Были подозрения на наличие мозгов у руководства отраслью, но опасения отпали?
dmast79 16 сентября 2018 | 14:30
nikolaitschi: Ищи, кому выгодно. По видимому, "партнёры" перешли от скрытого вредительства к открытым диверсиям. В свете этого "сверления", не такими уж и надуманными становятся приговоры 30-40-х годов...
polsan 16 сентября 2018 | 14:16
Жаль, что фото не показывают !) Хотелось бы посмотреть на такие, где такое отверстие можно разглядеть, если только фотографировать его прицельно в режиме макро. ))
jetsam 16 сентября 2018 | 14:24
polsan: найдите снимок 800метрового Су сбившего боинг - там как раз обрезали нижнюю часть
снимка - рядом как раз панорамный вид союза изнутри в масштабе 0.1мм ....
buzukin1905 16 сентября 2018 | 14:23
Да фуле тут думать - трясти надо! Хайли лайкли, это наши партнеры продырявили! Ну, кто там неправильно чихает? Кто беременный? У кого триппер недолечен? Вот тому и надо в больничку побыстрее! Он, гадюка, и сверлил! А вот немчура взял да и нашел дыру - с первого раза! Не, што ни говори, а дырявый корабль хрен бы в космос запустили - его в МИКе сто раз обслюнивают и проверяют, не бывать в корабле диверсанту с дрелью! А вот на орбите, пока наши бойцы в открытом космосе, на станции да што угодно может случиться - хайли лайкли, всю туалетную бумагу из русского горшка скоммуниздят да еще и дырок навертят!