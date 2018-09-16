В Приморье завершился второй тур губернаторских выборов

По данным экзит-полов, побеждает врио главы региона Андрей Тарасенко.

Голосование в Приморье завершилось в час дня по Москве, и сразу после этого были опубликованы данные экзит-пола, проведенные организацией «Эксперт Групп». Они прогнозируют победу врио главы региона Андрея Тарасенко с результатом в 53 процента голосов. Его соперник, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, наберет около 47 процентов. Подсчет голосов уже начался, и скоро станет понятно, каковы реальные цифры. Уже понятно, что явка оказалась больше, чем в первом туре – по данным на 18:00 по местному времени, на участи пришли больше 29 процентов избирателей.

В Общественной палате Приморья заявили об отсутствии серьезных нарушений во втором туре, передает ТАСС. Краевой избирком отчитался о получении 14 жалоб, все они проверяются. В частности, речь идет о подкупе и подвозе избирателей, а также нарушений агитации в СМИ и социальных сетях.

К этому часу подсчитано менее полупроцента бюллетеней. Согласно этим данным, Андрей Тарасенко набирает около 62 процентов голосов.