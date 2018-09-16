В Петербурге около тысячи человек вышли на акцию против повышения пенсионного возраста. Участники решили присоединиться к согласованному митингу дольщков. По данным проекта «ОВД-Инфо», во время акции полиция задержала двух участников от партии «Яблоко». У одного из них в руках был флаг.