В Петербурге около тысячи человек вышли на акцию против повышения пенсионного возраста
В Петербурге около тысячи человек вышли на акцию против повышения пенсионного возраста. Участники решили присоединиться к согласованному митингу дольщков. По данным проекта «ОВД-Инфо», во время акции полиция задержала двух участников от партии «Яблоко». У одного из них в руках был флаг.
Комментарии10
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arkady 16 сентября 2018 | 14:08
Нормальные люди. Договорились и вышли. Без навальновских провокаторов.
rpmcmurphy 16 сентября 2018 | 14:09
14:00 В Петербурге около тысячи человек вышли на акцию против повышения пенсионного возраста...
13:30 Около 500 человек, по данным «Эха Москвы», вышли на акцию против повышения пенсионного возраста в Петербурге...
За полчаса число участников акции выросло в два раза, с 500 человек до 1000, явно кто-то надрачивает цифры.
astet 16 сентября 2018 | 14:11
arkady: главное,
не замыкаться на экономических требованиях!
Только совмещение их с политическими
даст силу протесту!
Путина - в отставку!!!
snamor 16 сентября 2018 | 14:15
astet: Сколько % населения поддержит такой лозунг - "Путина в отставку"?! Бред пишите. Те кто вышел против пенсионной реформы - большая часть за Путина.
timber_head 16 сентября 2018 | 14:20
astet: Владимир Ильич прекрасно понимал, что для того, чтобы выдвигать политические требования, нужно чтобы народ поддержал экономические. В отличие от нашей оппозиции, которая лепит никому непонятные и не интересные лозунги.
vlad5522 16 сентября 2018 | 14:19
arkady: Увы. Но провокатор, это вы. К совести и разуму призывать вас бесполезно. Отсутствуют они у вас.
ivfn 16 сентября 2018 | 14:09
Вопрос. Дольщики то тогда по кой хрен собрались. ? Решить свои проблемы или побузить.?
tv_victim 16 сентября 2018 | 14:19
Странно, что пенсию вообще не отменили! С таким народом можно все!
stoik33 16 сентября 2018 | 14:23
Долой П.П.В. и В.В.П.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 14:24
Ещё 20 минут назад вещали о том, что вышло 500.. Численность показалась слишком ничтожной ?.. Гг