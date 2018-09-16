"Дождливая погода продержится в столичном регионе до начала следующей недели"

Затем установится ясная погода. Температура поднимется до 24 градусов, — рассказал агентству «Интерфакс» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что и сейчас температура в Москве на 2-3 градуса выше нормы. По словам Вильфанда, дождь в Москве будет идти до понедельника, затем давление начнет расти, осадки прекратятся.