Дождливая погода продержится в столичном регионе до начала следующей недели
Затем установится ясная погода. Температура поднимется до 24 градусов, — рассказал агентству «Интерфакс» глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что и сейчас температура в Москве на 2-3 градуса выше нормы. По словам Вильфанда, дождь в Москве будет идти до понедельника, затем давление начнет расти, осадки прекратятся.
Комментарии2
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perestarok 16 сентября 2018 | 13:38
"Дождливая погода продержится в столичном регионе до начала следующей недели"
Гениально! До начала следующей недели осталось 10,5 часа.
antiboh 16 сентября 2018 | 14:13
perestarok: С языка. Вот действительно неужто труднее сказать " до завтра" и не путать людей.
Бездельники и трепачи.