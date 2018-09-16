Трамп в начале следующей недели собирается ввести новые пошлины на китайские товары

Президент США в начале следующей недели собирается ввести новые пошлины на китайские товары на сумму двести миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что изначально планировалось ввести 25-процентные пошлины, но затем их размер решили сократить до 10%, чтобы американские потребители меньше ощутили их влияние перед выборами в Конгресс.