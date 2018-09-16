Трамп в начале следующей недели собирается ввести новые пошлины на китайские товары
Президент США в начале следующей недели собирается ввести новые пошлины на китайские товары на сумму двести миллиардов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Собеседники издания отмечают, что изначально планировалось ввести 25-процентные пошлины, но затем их размер решили сократить до 10%, чтобы американские потребители меньше ощутили их влияние перед выборами в Конгресс.
Комментарии2
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epynda 16 сентября 2018 | 14:05
Трамп, с большим вдохновением, исполняет приказ, своего босса, на развал Западного мира...
blackbird22 16 сентября 2018 | 14:19
вряд ли Китай можно назвать "западным миром")