В Подмосковье на шесть суток арестовали участника акции против строительства мусоросжигательного завода
В Подмосковье на шесть суток арестовали участника акции против строительства мусоросжигательного завода. Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. По его данным, изначально Алексея Холкина вызвали полицию по другому поводу. Однако затем повезли в суд и признали виновным в нарушении правил организации массовых акций. Претензии связаны с событиями 30 августа, когда местные активисты пришли к главе района, чтобы выразить протест из-за планов по строительству мусоросжигательного завода.
Комментарии3
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trans 16 сентября 2018 | 13:40
За 18 лет путинская власть так и не соизволила заняться проблемой мусора, некогда им, они свои карманы бездонные набивают.
Мусоросжигательные заводы это не решение проблемы.
kamen_12 16 сентября 2018 | 14:24
trans: А куда мусор девать? Не по-путински?
ed10075 16 сентября 2018 | 13:43
Посадить проще, чем решать проблему мусора конструктивно.