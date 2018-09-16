В Подмосковье на шесть суток арестовали участника акции против строительства мусоросжигательного завода. Об этом сообщает сайт МБХ Медиа. По его данным, изначально Алексея Холкина вызвали полицию по другому поводу. Однако затем повезли в суд и признали виновным в нарушении правил организации массовых акций. Претензии связаны с событиями 30 августа, когда местные активисты пришли к главе района, чтобы выразить протест из-за планов по строительству мусоросжигательного завода.