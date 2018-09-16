Во втором туре выборов главы Приморья, по данным экзитполов, побеждает врио губернатора Андрей Тарасенко

Во втором туре выборов главы Приморья, по данным экзитполов, побеждает временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. С результатом 53%, — сообщает агентство ТАСС. У его конкурента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, по данным экзитполов, 47% голосов. Избирательные участки закрылись полчаса назад. Начался подсчет голосов.