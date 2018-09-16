Во втором туре выборов главы Приморья, по данным экзитполов, побеждает врио губернатора Андрей Тарасенко
Во втором туре выборов главы Приморья, по данным экзитполов, побеждает временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Тарасенко. С результатом 53%, — сообщает агентство ТАСС. У его конкурента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, по данным экзитполов, 47% голосов. Избирательные участки закрылись полчаса назад. Начался подсчет голосов.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kp6ic 16 сентября 2018 | 13:39
он тупой как обезьяна и двух слов связать не может. во дают.
poluputing 16 сентября 2018 | 14:27
kp6ic: Да у вас всю жизнь хохлы рулят.Значит мокша ещё тупее
anemon 16 сентября 2018 | 13:46
Карусели настроены?