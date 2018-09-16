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Эксклюзив Эха 13:30, 16 сентября 2018

Около 500 человек, по данным «Эха Москвы», вышли на акцию против повышения пенсионного возраста в Петербурге

Около пятисот человек, по данным корреспондента «Эхо Москвы» в Петербурге, вышли на акцию против повышения пенсионного возраста в Петербурге. Участники начали шествие от площади Ленина. От сбора на этой площадке ранее предостерегли местные власти. Они заявили, что на площади идет ремонт после коммунальной аварии и находиться на этой территории небезопасно. Как отмечает сайт Фонтанка, среди участников акции – экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Комментарии

13

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stoik68 16 сентября 2018 | 13:34

Это провал.

snamor 16 сентября 2018 | 13:37

stoik68: Против плохой погоды могут тоже попротестовать. Такая же логика.

alex_d 16 сентября 2018 | 13:38

snamor: да пофигу им на логику. им просто нужен повод. любой.

snamor 16 сентября 2018 | 13:45

alex_d: Ну культуру протеста в России тоже нужно развивать. Так что пусть гуляют. Только культурно.

astet 16 сентября 2018 | 13:38

stoik68: а не пора площадь Ленина
переименовать
в площадь Путинской пенсионной реформы?
Кстати на будущее,
на месте убийства Путина
нужно поставить памятный знак
с надписью "Он ненавидел свой народ".

sarov 16 сентября 2018 | 13:34

Я не понял из новости - когда это произошло?! 9 сентября, сегодня, вчера? Пожалуйста, будьте внимательнее!

tunis 16 сентября 2018 | 13:38

Значит, сегодня в ровд Ленинграда и области будет не менее 500 административно задержанных. Часть из них получит многолетние сроки и уголовные статьи.

neon999 16 сентября 2018 | 13:43

Народ еще не проникся, люди не верят, что их так кидают - думают, что страшилки не реальны.
По телеку ведь обьясняют, какой Путин хороший и как он о россиянах заботится.
Ну а потом будет поздно: Путин вторгнется в какую-нибудь Прибалтику, начнется ядерный шантаж
и нынешние проблемы покажутся мелочами. Хорошо если и в самом деле ядреными бомбами дело не кончится.

abuvgrobu 16 сентября 2018 | 13:45

Клоунам, дегенератам и хроническим бездельникам
по какому бы поводу не дурогонствовать.. Не будут этим заниматься - кому они будут нужны, кто о них вспомнит уже через месяц..

vlabumur 16 сентября 2018 | 13:58

акцию против повышения пенсионного возраста
++++++++++++++++++++++++
Как то надо отметить что "силовикам" пенсионный возраст не повышают.
А ВЕДЬ ИХ БЕЗДЕЛЬНИКОВ МИЛЛИОНЫ..

sam2018 16 сентября 2018 | 14:01

Розман то каким боком в Питере?
В Екатеринбурге протесты закончились чтоли ?

epynda 16 сентября 2018 | 14:03

"С большой долей вероятности", вряд ли, кого-нибудь из вышедших 500 человек, интересует ИМЕННО изменения в пенсионном завконодательстве....
ВЫшли, скорее всего "молодые отморозки", которые выполняют проплаченную незаконную акцию...

kukrynx 16 сентября 2018 | 14:15

epynda: интересует ИМЕННО----
----------------------------
ну тебя то ничто не интересует, верно?
Так что брысь под лавку и проводи там законную не проплаченную акцию.

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