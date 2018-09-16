Около 500 человек, по данным «Эха Москвы», вышли на акцию против повышения пенсионного возраста в Петербурге

Около пятисот человек, по данным корреспондента «Эхо Москвы» в Петербурге, вышли на акцию против повышения пенсионного возраста в Петербурге. Участники начали шествие от площади Ленина. От сбора на этой площадке ранее предостерегли местные власти. Они заявили, что на площади идет ремонт после коммунальной аварии и находиться на этой территории небезопасно. Как отмечает сайт Фонтанка, среди участников акции – экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.