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13:09, 16 сентября 2018

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев

В Челябинске детей на школьном празднике нарядили в форму омоновцев, которых власти используют для разгона протестных акций. Действия устроителей мероприятия раскритиковали в соцсетях.

Полицейский застёгивает на маленьком мальчике шлем, в руках ребёнка резиновая дубинка, а на груди бронежилет. Так устроители Парада первоклассников в Челябинске примеряли на детей форму бойца ОМОНа — силового подразделения, входящего в Росгвардию. В последнее время омоновцы отличились жестоким разгоном митингующих против повышения возраста выхода на пенсию в Петербурге и ряде других городов. Акции почти нигде не согласовали. Но даже это, по общему мнению, не давало омоновцам прав так жёстко действовать в отношении людей. Поэтому инициатива устроителей нарядить детей в омоновцев на Параде первоклашек вызвала в соцсетях критику. «Есть такая профессия — женщин и стариков избивать», «Приучают с детства, что ОМОН хорошие и добрые, а кто против них – мерзавцы. Чтобы у молодёжи воспитывать сочувствие вверх тормашками», в таком ключе реагируют пользователи в соцсети ВКонтакте на фото с мальчиком в омоновской форме. По мнению одного из критиков, России «не нужны учёные, инженеры, ей нужны вороватые чиновники и люди в шлемах и с дубьем, которые бьют собственных граждан». Помимо омоновской на детей примеряли форму пожарных, врачей, продавца, повара и многих других. До этого в крымском Джанкое на Дне города дети в военной форме на сцене устроили представление, которое вызвало критику в соцсетях. На фото с выступления школьники в униформе российской армии демонстрировали разные приёмы, используя пистолеты, штыки, ножи, другое оружие, а также сапёрные лопатки.

Власти Джанкоя обвинения в свой адрес по поводу использования детей в милитаристских сценках не комментировали.

Комментарии

17

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kir_pich_101 16 сентября 2018 | 13:14

А чего комментировать?
Золотов уже все сказал.
Кто нам нужен и так понятно.
Скоро в роддомах будут мамашек выпускать с буклетами ОМОНа и Росгвардии.

danko1 16 сентября 2018 | 13:22

kir_pich_101: В полицейское государстве, где питерские бандиты правят бал, с детства должны приучаться быть битыми и бить своих сограждан.
А кто будет в роли навальновцев выступать, против которых "омоновцы" действовать будут?

astet 16 сентября 2018 | 13:32

danko1: Гнать надо в шею
с губернаторского поста
верного путинца Дубровского,
тогда и не появятся в Челябинске
ростки фашизма!!!

novyrusich 16 сентября 2018 | 13:40

astet: Какие уж ростки, когда фашизм цветет в России в полный рост.
Во "Вконтакте" не успевают нацистские сообщества прикрывать.
Впрочем, не особо стараются и обнаружить их.
---------
В пятницу, 14 сентября, издание Times of Israel сообщило о международном конкурсе красоты "Мисс Гитлер", проводимом одним из сообществ российской соцсети "ВКонтакте".

Среди участниц этого конкурса оказались девушки из Германии, Италии, России и США. Согласно условиям конкурса, девушки должны были разместить в сообществе свое фото с рассказом о том, почему они "любят и чтят Третий рейх Адольфа Гитлера".

На фотографиях участницы поднимали руку в нацистском приветствии и украшали себя нацистской символикой. При этом девушки использовали свои настоящие имена и сообщали о том, что принадлежат к тем или иным неонацистским организациям, подтверждая это снимками, сделанными на митингах.

Сотни пользователей "ВКонтакте" приняли участие в онлайн-голосовании, тысячи посетили сообщество.

Первым на конкурс красоты "Мисс Гитлер" обратило внимание израильское отделение американской компании Vocativ, занимающейся исследованием контента на 15 языках. Затем израильская телекомпания "Хадашот" связалась с администрацией "ВКонтакте", призвав заблокировав сообщество. После этого страницу внесли в реестр запрещенных ресурсов Роскомнадзора.

В настоящее время паблик заблокирован.

В 2014 году "ВКонтакте" проходил аналогичный конкурс красоты под названием " Miss Ostland 2014", посвященный вождю Третьего рейха, в котором 24 участницы боролись за звание "Мисс Гитлер".

polikarpich 16 сентября 2018 | 13:22

kir_pich_101: Есть один ма-аленький вопросик. А кто их всех кормить будет?
Всех этих "омоновцев", "гвардейцев Вольдемара", вороватых чиновников, депутатов и попов?

delovoy_podolsk 16 сентября 2018 | 14:01

polikarpich: Хороший вопрос. Правильный. Но наивный, и вот почему. Задавая его, вы как нормальный человек не представляете себе всю грандиозную подлость существующей власти. Ответ на него прост - кормить будете вы, вместе с остальными россиянами.
Такая ситуация была уже в 20-30-х годах после гражданской, когда крестьяне смеялись над советской властью, задавая тот же самый вопрос и советская власть ответила. Она разорила всех крестьян, высылала в Сибирь, загнала в колхозы, лишила людей паспортов, возможности вообще передвигаться по стране, ввела трудодни (палочки), а в особо сопротивляющихся районах, там, где жили Поволжские немцы или на Украине, где жили особо процветающие крестьяне создала условия голода, отнимая все "излишки". В результате она получила по сути 100% сельского населения, находящегося в рабах. Эти рабы и кормили советскую власть вплоть до введения в работу дольшого парка техники, а это было ближе уже к 1970-м годам. Введение техники позволило "отпустить" людей на "волю", ибо массовости человеческого труда уже не требовалось. Сейчас массовости также не требуется. Агрохолдинги будут кормить и армию и флот и омон и росгвардию и всех кто нужен власти. Кремлёвская власть - это корпорация сама в себе, она не народная, она сама своя. А всех кто не с ней, она считает потенциальными врагами, и судьба этих людей их не волнует - сдохните, ну и хрен с вами.

testmeter 16 сентября 2018 | 13:21

Страна вертухаев

severnaj 16 сентября 2018 | 13:22

Надо было в форму Бошарова и Петрова наряжать - сейчас это писк.

krysodav2 16 сентября 2018 | 13:23

Уже перестаешь удивляться идиотизму ,происходящему в РФ.
Чьи эти дети!? Омоновцев? Тогда понятно...

tadolg 16 сентября 2018 | 13:26

А побить родителей, бабушек-дедушек дубинками не предложили?

polikarpich 16 сентября 2018 | 13:33

tadolg: Это в качестве вступительного экзамена.
Это как нам в начальной школе рассказывали про юных эсэсовцев, типа они должны были вырастить кролика и потом убить его собственноручно.
А здесь, в России, всё намного круче.

tunis 16 сентября 2018 | 13:32

Путлерюгенд на марше.
Всё прекрасно - сперва этих детей мамы, наряженные в форму солдаток минувшей войны, возят в колясках- танках, также выряженными в солдатское обмундирование.
Потом их тренируют бою с саперными лопатками, потом на них примеряют костюм карателей с дубинкой, потом эти дети отправляются в последний бой, потом проныра- корреспондент находит под Ростовом необозримые поля, с холмиками, уставленные крестами с табличками "НМ Nххххххххх.
Атыдакажы анидакажыш.
Вот зачем российскому правительству нужны русские дети.

timwlad90 16 сентября 2018 | 13:35

Ну вообще то не видать мажоров нигде в экономики и в производстве.Все в партиях ,чиновники бюджетники и в протестующих рядах требующих халяв.
Ну так пришло время готовить того кто будет усмирять алчность халявщиков молящихся "золотому тельцу".

polikarpich 16 сентября 2018 | 13:39

timwlad90: Халявщики - это пенсионеры, предпенсионеры и просто граждане, которые на работе работу работают?

bobiksdoh 16 сентября 2018 | 13:39

Психоз продолжается. Началось с маленких дедовоевалов, дошли до омоновцев. На очереди нквдешники? Не мешало бы и эссесовский опыт перенять, ведь классово близкие товарищи. А лучше сразу ввести тройки и возродить ГУЛАГ, чего мелочиться.

yuriykyvich 16 сентября 2018 | 13:59

Есть такая ПРОФЕССИЯ, Виолончели защищать, и на пенсию в 45 выйдешь (то что Мамка с Папкой могут и не дожить, тебе-то что. Главное дубинкой "русофобов" прикладывай, и эмаль, с зубов, береги).

nikolaitschi 16 сентября 2018 | 14:09

На Хеллдуин и не так наряжаются. Инфляция. Не могут же родители на каждый праздник новый костюм покупать.

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