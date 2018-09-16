В Петербурге сегодня должна пройти акция против пенсионной реформы
В Петербурге сегодня должна пройти акция против пенсионной реформы. Ее попытались запретить местные власти.
Тем временем, в Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста», выступающих против повышения пенсионного возраста. Об этом «Эху» рассказал один из задержанных, Евгений Соловьев. «Мы сидели с ребятами недалеко от метро «Китай-города», к нам неожиданно подъехали два автозака, наполненные полицейскими, они выбежали, нескольких человек схватили, остальных попросили спокойно пройти в автозак. Нас привезли в ОВД «Басманный». Меня одного из первых допрашивали. Была попытка найти какого-то преступника, якобы мы подходим под какие-то ориентировки, которые нам даже не показали при задержании», — рассказал он. Он добавил, что его уже отпустили из полиции.
В Москве о начале бессрочного протеста объявила группа активистов, которая решила продолжать выступления против пенсионного возраста после массовых акций в прошлые выходные. Участники собираются на разных площадках в центре города. В течение недели несколько раз поступали сообщения об их задержаниях. В итоге всех отпустили без составления протоколов.
Комментарии2
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m_anuchin 16 сентября 2018 | 13:17
Даже стыдно и говорить, но даже в 1917 году большевики кричали: свободу митингов и демонстраций, долой царизм...
ed10075 16 сентября 2018 | 13:40
Ну о какой "реформе" вы трындите?!
Нет никакой реформы, есть тупое, преступное решение повысить пенсионный возраст, чтобы на платить пенсии старикам и залатать дыры, пробитые в бюджете олимпиадой, чемпионатом мира по футболу, Крымом, данью Чечне и многочисленными дворцами и яхтами самостийных властителей.