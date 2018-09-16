В Петербурге сегодня должна пройти акция против пенсионной реформы. Ее попытались запретить местные власти.

Тем временем, в Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста», выступающих против повышения пенсионного возраста. Об этом «Эху» рассказал один из задержанных, Евгений Соловьев. «Мы сидели с ребятами недалеко от метро «Китай-города», к нам неожиданно подъехали два автозака, наполненные полицейскими, они выбежали, нескольких человек схватили, остальных попросили спокойно пройти в автозак. Нас привезли в ОВД «Басманный». Меня одного из первых допрашивали. Была попытка найти какого-то преступника, якобы мы подходим под какие-то ориентировки, которые нам даже не показали при задержании», — рассказал он. Он добавил, что его уже отпустили из полиции.

В Москве о начале бессрочного протеста объявила группа активистов, которая решила продолжать выступления против пенсионного возраста после массовых акций в прошлые выходные. Участники собираются на разных площадках в центре города. В течение недели несколько раз поступали сообщения об их задержаниях. В итоге всех отпустили без составления протоколов.