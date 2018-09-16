Петр Верзилов вчера поздним вечером прибыл на лечение в Берлин
Об этом сообщили немецкие СМИ.
Специальный медицинский самолет, на борту которого вместе с Петром находилась также его мать Елена, приземлился в аэропорту Шенефельд в 22 часа 45 минут. В Берлине Верзилова встретила Надежда Толоконникова. Как она заявила таблоиду «Бильд», Петра явно отравили умышленно, и речь идет об устрашении или даже о попытке убийства.
Верзилов был помещен в университетскую больницу «Шарите», находящуюся в центре Берлина. Как рассказала изданию «Медуза» коллега Петра Вероника Никульшина, один из друзей семьи Верзиловых, который работает в клинике, предложил обследование за пределами России. Издание «Бильд» сообщает, что Петр Верзилов смог прилететь в Берлин благодаря основателю организации «Cinema fоr Peace» Яке Бизилжу, который постоянно находится в тесном контакте с членами группы.
Бизилж рассказал, что для организации было важно, чтобы Верзилов как можно быстрее оказался за границей. Поэтому он послал в Москву медицинский самолет и надеется, что врачи вскоре установят, пытались ли Петра отравить в России и, если да, то каким образом. Один из лучших германских специалистов по отравлениям начнет обследование и лечение с понедельника. В выходные в германских больницах оказывается только самая необходимая первая помощь.
В Германии ситуация с Верзиловым получила большую общественную огласку. Как сообщают немецкие СМИ, к этому высоко политизированному делу уже подключились администрация канцлера и МИД ФРГ.
Яка Бизилж также организовал в Берлине первое интервью членов группы Pussy Riot после их освобождения. Видимо, именно «Cinema for Peace» возьмет на себя расходы по лечению Петра Верзилова.
Комментарии3
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tv_victim 16 сентября 2018 | 13:14
Поступили первые видеоматериалы из Берлина:
https://youtu.be/ciWglHAjw-c
sam2018 16 сентября 2018 | 13:29
Писец !!
kamen_12 16 сентября 2018 | 14:09
У Петра современная семья что-ли? Наталья и Вероника вместе? Повезло оппозиционеру.