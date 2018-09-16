Z Архив новостей новости
5 37 6 13230
Эксклюзив Эха 13:00, 16 сентября 2018

Неудачное покушение на Скрипалей привело к кризису в российских спецслужбах

По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из других ведомств.

Раскрытие британской стороной покушения на Сергея и Юлию Скрипаль привело к серьезным последствиям для российских спецслужб. Прежде всего, подозреваемым Александру Петрову и Руслану Боширову пришлось дать интервью RT в качестве наказания за проваленную операцию. В числе ошибок агентов названо попадание на камеры видеонаблюдения, пользование общественным транспортом, а также небрежное отношение к флакону с ядом.

Представители британской разведки рассказали The Telegraph, что после провала операции Главное управление Генштаба, более известное под своим старым названием ГРУ, подверглось обвинениям со стороны конкурирующих разведывательных структур.

О самих Петрове и Боширове тоже стали известны некоторые новые детали. Как пишет The Daily Mail, на россиян жаловались постояльцы отеля City Stay Hotel в Лондоне, где те останавливались. Один из очевидцев заявил, что предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса». Кроме того, из комнаты сильно пахло марихуаной.

Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли свою причастность к спецслужбам и назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.

Между тем российские СМИ продолжают публиковать подробности, которые косвенно указывают на причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам. В частности, издание «Проект» сообщило, что в его распоряжении оказался файл из информационной системы «Российский паспорт» с данными Боширова. На документах стоят те же пометки о секретности, что и в файле Александра Петрова, — рассказала «Эху» журналист издания «Проект» Мария Жолобова. По ее словам, согласно файлам, паспорта Боширову и Петрову выдали в одном и том же отделении ФМС. «Мы получили в свое распоряжение файл из информационной системы «Российский паспорт». Это файл Руслана Боширова, паспортные данные которого были известны ранее, но не было последнего файла, на котором стоит та же пометка, что и на аналогичном документе Александра Петрова, ранее опубликованном The Bellingcat и The Insider. Там есть штамп — «сведений не давать». Так же там есть номер телефона, дозвонившись по которому, журналисты попали в Минобороны РФ. Как нам ранее сказали источники The Bellingcat — штамп «сведений не давать» означает то, что человек может быть связан с работой на российские спецслужбы, потому что у обычного человека таких штампов нет и стоять не может», — сказала она.

Не остается никаких сомнений в том, что версия, выдвинутая Бошировым и Петровым в телеинтервью, является ложью, — сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению Орешкина, есть вероятность того, что Петров и Боширов исчезнут, поскольку они под давлением могут сказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию.

Тем временем, английская пресса пишет, что Великобритания не сможет ввести санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, до выхода из ЕС. Газеты ссылаются на соответствующее заявление замглавы МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса. Как отмечает издание Телеграф, до тех пор, пока Великобритания находится в составе ЕС, она не может проводить санкционную политику без одобрения других членов союза.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

tvitov66 16 сентября 2018 | 13:06

ИМХО вывод в корне не верен - кризис в российских кремлядях привел к покушению на Скрипалей

kryimzdick 16 сентября 2018 | 13:17

tvitov66: Нельзя сразу показывать людям неподготовленным самый большой шпиль в мире. Начали бы понемногу, с петропавловской крепости, готовиться.. А то сразу такие впечатления.

snamor 16 сентября 2018 | 13:20

kryimzdick: А Новичек был только у России.

mymymy 16 сентября 2018 | 14:18

snamor: Раскрытие британских спецслужб парализовало все российские спецслужбы: половина российских спецслужбистов читает британские новости как сборник анекдотов, вторая половина недоумевает: британские спецслужбы действительно такие тупые? А мы-то их умными считали!

neyexo 16 сентября 2018 | 13:35

kryimzdick:
в который раз, дело не высоте.
Шпиль с деревянным каркасом и не подвергался реновации, хотя давно морально устарел

kir_pich_101 16 сентября 2018 | 13:20

tvitov66: Спецслужбы быть должны, это ясно, как день.
Но одно дело, когда они ведут нормальную работу, как "все" спецслужбы, а другое дело, когда они работают по указке преступного режима, потеряв весь здравый смысл. Складывается впечатление, что вменяемых людей там почти не осталось.

snamor 16 сентября 2018 | 13:33

kir_pich_101: Преступный режим жеж на Украине?!

cromwel 16 сентября 2018 | 13:43

kir_pich_101: каков поп, такой и приход.

novyrusich 16 сентября 2018 | 13:24

tvitov66: Кризис не только в ГРУ. Кризис во всей России.
Если повсеместно происходит деградация, то почему она должна была обойти ГРУ?
Тут дырки в космических кораблях уже сверлят и говорят, что с системой все в порядке.
Ну значит так и будет.
У ГРУ агенты уже пачками валятся, а сотрудники перебегают непрерывно. Скоро тоже группами бежать начнут.

midnightblues 16 сентября 2018 | 14:26

novyrusich: Вы не совсем правы
Это не кризис-а фаза Обскурации,уход российского этноса -последняя стадия его существования

makaraksh 16 сентября 2018 | 13:08

"Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов" Ха!

kamen_12 16 сентября 2018 | 13:09

В отелях стоят датчики дыма, странно что не сработали от курения марихуаны. В отелях обычно курить нельзя, странно, что их не оштрафовали за курение.

gelont 16 сентября 2018 | 13:13

kamen_12: Видимо , поэтому и выбрали дешевую ночлежку . Они же сами сказали , что приехали " оттянуться " . Ничто человеческое ...

kamen_12 16 сентября 2018 | 13:17

gelont: На Буккинге посмотрел, обычный отель 2 звезды, всё чисто, жить можно. Дымовая сигнализация должна быть, закон в ЕС.

zvereck 16 сентября 2018 | 13:15

kamen_12: Есть комнаты в которых разрешенно курить.

cypher 16 сентября 2018 | 14:16

kamen_12: постояльцы сообщили СМИ о курении. Датчиков видимо не было.

mymymy 16 сентября 2018 | 14:22

kamen_12: Так понятно же. Они курили Новичок, разбодяжили немного с марихуанкой. Испытывали на проститутке. А секса никакого не было, это проститутку так развезло от Новичка.

nikolaitschi 16 сентября 2018 | 13:11

Раз не нашли портянки, то это не ГРУ!

largo1122 16 сентября 2018 | 13:15

Думаю россиянам не будут теперь рады в других странах. Травить людей химоружием это уже зашквар

petrovich_spb 16 сентября 2018 | 13:16

А чем спецслужбы отличаются от среднестатистических россиян? Да ничем. Все логично. Если ты идиотю — у тебя кризис.

kara 16 сентября 2018 | 13:22

а что у Эха так энтузиазм поубавился? то про эту парочку каждые пол часа, а как только всплыла проститутка, так сразу поутихли.

sagen 16 сентября 2018 | 13:54

kara: Как я понял из текста - проститутка одна. И тут сэкономили или все-таки извращенцы? Да и молоды они по проституткам шастать, в их возрасте можно пробовать и по любви.

uris 16 сентября 2018 | 13:24

Эти "агенты ГРУ" делали все так, чтобы себя засветить. Надеюсь, что скоро появится свидетель, который видел, как они распыляли новичок на ручку двери Скрипаля.

lager23 16 сентября 2018 | 13:27

Теперь и от жён они получат по шее...вся жизнь под откос!

timwlad90 16 сентября 2018 | 13:31

Неудачное покушение на Скрипалей привело к кризису в российских спецслужбах
--------------
Бред собачий.Даже всё знающие еврейские спецслужбы признали,что некто за русских сделал домашнее задание по пресечению нелегальной торговли оружием массового поражения.
Ну вообще то и еврейские спецслужбы так же признали,что множество еврейских военных специалистов занимаются нелегальной торговлей оружия нанимая бывших специалистов из других стран попавшие в отставку или сменившие сторону.
Так что этот некто сам и исполнил домашнее задание устранив канал по поставкам оружия массового поражения из Англии.
Еврейские уши по всюду торчат где происходят политические убийства.

sagen 16 сентября 2018 | 13:57

timwlad90: Ты на нобелевскую не пробовал подать заявку? До тебя евреев определяли по носам, а ты по ушам, как та бабушка впервые увидевшая осла сказала - вот же дура я была, всю жизнь мужиков выбирала по длинным носам, а надо было по ушам.

antiboh 16 сентября 2018 | 14:08

timwlad90: вот это уж точно бред.

zor 16 сентября 2018 | 14:19

timwlad90: "Еврейские уши по всюду торчат где происходят политические убийства.."
Во первых не уши торчат ,а носы
Во вторых ,явреи не травят своих жертв,т.к жертва убиенная путем отравления становится некошерной и ее нельзя принимать в пищу.

А вот у православных нет таких ограничений и поэтому своих жертв они травят,забивают кольями,душат,пытают,мочат в сортире,размазывают их печень по асфальту,пугают до смерти Золотовым и повышают пенсионный возраст до недоживания.

anji70 16 сентября 2018 | 13:37

Приехали на три дня в Лондон, сняли номер с одной кроватью в дешёвом отеле, поехали на вокзал смотреть расписание поездов, на следущий день поехали на электричке в Солсбери потратив на дорогу 3,5 часа пробыв в Солсбери 1-45 вернулись обратно, вызвали проститутку в номер, драли ее по очереди или вместе или друг друга а она смотрела пока неизвестно, покурили марихуану, на следущий день поехали опять в Солсбери пробыли там 2 часа, вернулись обратно. На следущий день улетели в Москву.

cypher 16 сентября 2018 | 14:19

anji70: все правильно, только в номере было две 1спальные кровати.
Twin room.

kp6ic 16 сентября 2018 | 13:37

это не кризис. это тотальная деградация. путинская россия - будет только хуже.

abuvgrobu 16 сентября 2018 | 13:38

Маразм крепчал,деревья гнулись. В пьяном виде Петров и Боширов бадяжат Новичок в бутыльку прямо верхом на проститутках.

cromwel 16 сентября 2018 | 13:48

Раз кризис, начнут в ГРУ мигрантов из Азии набирать. Они меньше пьют и более послушные. Плюс их в Англии можно в подвале поселить и за ползарплаты.

evgenitsk 16 сентября 2018 | 13:48

А теперь в заключение вести с полей:
Помешала погода убрать скрипачей.

jetsam 16 сентября 2018 | 13:49

кризис? разруха? дык, давно известно
---
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? […] Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — Я смеюсь. […] Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!
--- (с) пооф. Преображенский. Собачье сердце.

voronnvlad 16 сентября 2018 | 13:57

Уж выбрали бы какую-то одну версию!
Сотрудники ГРУ на задании -- возможно, геи -- вечеринка с марихуаной и проститутками. И все в одной посуде.
В совокупности -- бред какой-то.

cypher 16 сентября 2018 | 14:13

The Sun опубликовала свежие подробности похождений Петрова и Васечкина в этом 2звездочном отеле вечером 3 марта - накануне дня отравления Скрипалей.
thesun.co.uk/news/7268509/

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 74 6 13168 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 164 6 18414 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 200 6 24036 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 174 6 22008 13.09
Kармия, путин, события
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 112 6 14422 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8342 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1528 6 198960 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11361 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 95 6 13771 10.09
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…

5 36 6 6123 09.09
Kобщество, москва, выборы, власть, мнения
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 69 6 10952 13.09
Голосование
Как должен Навальный ответить Золотову?
5 51 6 8289 11.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 501 6 82581 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 40 6 6662 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Конкретное предложение Я  бы предложил не искать с лупой в семантике слов В.В.Путина каких-то уступок или обещаний…

5 35 6 6033 12.09
Kяпония, рф, политика, мнения
Блоги

+ «Марш сирот» должен пройти сегодня в Биробиджане «Марш сирот» должен пройти сегодня в Биробиджане Его участники пытаются добиться от властей жилья, которое положено сиротам бесплатно…

5 38 6 6551 09:36
8читать ;смотреть
Kхабаровск, митинги, акции, события

Популярное за неделю

Новости

На Боширова и Петрова жаловались постояльцы отеля, в котором в Великобритании останавливались россияне. Соседи по номеру говорили, что из комнат пахнет марихуаной, в помещении находится проститутка…

5 129 6 34732
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 61 6 172082 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 113 6 31386 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 301 6 425405 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1528 6 198960 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7265525
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3660695

Сегодня в эфире