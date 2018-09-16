Неудачное покушение на Скрипалей привело к кризису в российских спецслужбах
По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из других ведомств.
Раскрытие британской стороной покушения на Сергея и Юлию Скрипаль привело к серьезным последствиям для российских спецслужб. Прежде всего, подозреваемым Александру Петрову и Руслану Боширову пришлось дать интервью RT в качестве наказания за проваленную операцию. В числе ошибок агентов названо попадание на камеры видеонаблюдения, пользование общественным транспортом, а также небрежное отношение к флакону с ядом.
Представители британской разведки рассказали The Telegraph, что после провала операции Главное управление Генштаба, более известное под своим старым названием ГРУ, подверглось обвинениям со стороны конкурирующих разведывательных структур.
О самих Петрове и Боширове тоже стали известны некоторые новые детали. Как пишет The Daily Mail, на россиян жаловались постояльцы отеля City Stay Hotel в Лондоне, где те останавливались. Один из очевидцев заявил, что предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса». Кроме того, из комнаты сильно пахло марихуаной.
Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли свою причастность к спецслужбам и назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.
Между тем российские СМИ продолжают публиковать подробности, которые косвенно указывают на причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам. В частности, издание «Проект» сообщило, что в его распоряжении оказался файл из информационной системы «Российский паспорт» с данными Боширова. На документах стоят те же пометки о секретности, что и в файле Александра Петрова, — рассказала «Эху» журналист издания «Проект» Мария Жолобова. По ее словам, согласно файлам, паспорта Боширову и Петрову выдали в одном и том же отделении ФМС. «Мы получили в свое распоряжение файл из информационной системы «Российский паспорт». Это файл Руслана Боширова, паспортные данные которого были известны ранее, но не было последнего файла, на котором стоит та же пометка, что и на аналогичном документе Александра Петрова, ранее опубликованном The Bellingcat и The Insider. Там есть штамп — «сведений не давать». Так же там есть номер телефона, дозвонившись по которому, журналисты попали в Минобороны РФ. Как нам ранее сказали источники The Bellingcat — штамп «сведений не давать» означает то, что человек может быть связан с работой на российские спецслужбы, потому что у обычного человека таких штампов нет и стоять не может», — сказала она.
Не остается никаких сомнений в том, что версия, выдвинутая Бошировым и Петровым в телеинтервью, является ложью, — сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению Орешкина, есть вероятность того, что Петров и Боширов исчезнут, поскольку они под давлением могут сказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию.
Тем временем, английская пресса пишет, что Великобритания не сможет ввести санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, до выхода из ЕС. Газеты ссылаются на соответствующее заявление замглавы МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса. Как отмечает издание Телеграф, до тех пор, пока Великобритания находится в составе ЕС, она не может проводить санкционную политику без одобрения других членов союза.
Комментарии37
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tvitov66 16 сентября 2018 | 13:06
ИМХО вывод в корне не верен - кризис в российских кремлядях привел к покушению на Скрипалей
kryimzdick 16 сентября 2018 | 13:17
tvitov66: Нельзя сразу показывать людям неподготовленным самый большой шпиль в мире. Начали бы понемногу, с петропавловской крепости, готовиться.. А то сразу такие впечатления.
snamor 16 сентября 2018 | 13:20
kryimzdick: А Новичек был только у России.
mymymy 16 сентября 2018 | 14:18
snamor: Раскрытие британских спецслужб парализовало все российские спецслужбы: половина российских спецслужбистов читает британские новости как сборник анекдотов, вторая половина недоумевает: британские спецслужбы действительно такие тупые? А мы-то их умными считали!
neyexo 16 сентября 2018 | 13:35
kryimzdick:
в который раз, дело не высоте.
Шпиль с деревянным каркасом и не подвергался реновации, хотя давно морально устарел
kir_pich_101 16 сентября 2018 | 13:20
tvitov66: Спецслужбы быть должны, это ясно, как день.
Но одно дело, когда они ведут нормальную работу, как "все" спецслужбы, а другое дело, когда они работают по указке преступного режима, потеряв весь здравый смысл. Складывается впечатление, что вменяемых людей там почти не осталось.
snamor 16 сентября 2018 | 13:33
kir_pich_101: Преступный режим жеж на Украине?!
cromwel 16 сентября 2018 | 13:43
kir_pich_101: каков поп, такой и приход.
novyrusich 16 сентября 2018 | 13:24
tvitov66: Кризис не только в ГРУ. Кризис во всей России.
Если повсеместно происходит деградация, то почему она должна была обойти ГРУ?
Тут дырки в космических кораблях уже сверлят и говорят, что с системой все в порядке.
Ну значит так и будет.
У ГРУ агенты уже пачками валятся, а сотрудники перебегают непрерывно. Скоро тоже группами бежать начнут.
midnightblues 16 сентября 2018 | 14:26
novyrusich: Вы не совсем правы
Это не кризис-а фаза Обскурации,уход российского этноса -последняя стадия его существования
makaraksh 16 сентября 2018 | 13:08
"Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов" Ха!
kamen_12 16 сентября 2018 | 13:09
В отелях стоят датчики дыма, странно что не сработали от курения марихуаны. В отелях обычно курить нельзя, странно, что их не оштрафовали за курение.
gelont 16 сентября 2018 | 13:13
kamen_12: Видимо , поэтому и выбрали дешевую ночлежку . Они же сами сказали , что приехали " оттянуться " . Ничто человеческое ...
kamen_12 16 сентября 2018 | 13:17
gelont: На Буккинге посмотрел, обычный отель 2 звезды, всё чисто, жить можно. Дымовая сигнализация должна быть, закон в ЕС.
zvereck 16 сентября 2018 | 13:15
kamen_12: Есть комнаты в которых разрешенно курить.
cypher 16 сентября 2018 | 14:16
kamen_12: постояльцы сообщили СМИ о курении. Датчиков видимо не было.
mymymy 16 сентября 2018 | 14:22
kamen_12: Так понятно же. Они курили Новичок, разбодяжили немного с марихуанкой. Испытывали на проститутке. А секса никакого не было, это проститутку так развезло от Новичка.
nikolaitschi 16 сентября 2018 | 13:11
Раз не нашли портянки, то это не ГРУ!
largo1122 16 сентября 2018 | 13:15
Думаю россиянам не будут теперь рады в других странах. Травить людей химоружием это уже зашквар
petrovich_spb 16 сентября 2018 | 13:16
А чем спецслужбы отличаются от среднестатистических россиян? Да ничем. Все логично. Если ты идиотю — у тебя кризис.
kara 16 сентября 2018 | 13:22
а что у Эха так энтузиазм поубавился? то про эту парочку каждые пол часа, а как только всплыла проститутка, так сразу поутихли.
sagen 16 сентября 2018 | 13:54
kara: Как я понял из текста - проститутка одна. И тут сэкономили или все-таки извращенцы? Да и молоды они по проституткам шастать, в их возрасте можно пробовать и по любви.
uris 16 сентября 2018 | 13:24
Эти "агенты ГРУ" делали все так, чтобы себя засветить. Надеюсь, что скоро появится свидетель, который видел, как они распыляли новичок на ручку двери Скрипаля.
lager23 16 сентября 2018 | 13:27
Теперь и от жён они получат по шее...вся жизнь под откос!
timwlad90 16 сентября 2018 | 13:31
Неудачное покушение на Скрипалей привело к кризису в российских спецслужбах
--------------
Бред собачий.Даже всё знающие еврейские спецслужбы признали,что некто за русских сделал домашнее задание по пресечению нелегальной торговли оружием массового поражения.
Ну вообще то и еврейские спецслужбы так же признали,что множество еврейских военных специалистов занимаются нелегальной торговлей оружия нанимая бывших специалистов из других стран попавшие в отставку или сменившие сторону.
Так что этот некто сам и исполнил домашнее задание устранив канал по поставкам оружия массового поражения из Англии.
Еврейские уши по всюду торчат где происходят политические убийства.
sagen 16 сентября 2018 | 13:57
timwlad90: Ты на нобелевскую не пробовал подать заявку? До тебя евреев определяли по носам, а ты по ушам, как та бабушка впервые увидевшая осла сказала - вот же дура я была, всю жизнь мужиков выбирала по длинным носам, а надо было по ушам.
antiboh 16 сентября 2018 | 14:08
timwlad90: вот это уж точно бред.
zor 16 сентября 2018 | 14:19
timwlad90: "Еврейские уши по всюду торчат где происходят политические убийства.."
Во первых не уши торчат ,а носы
Во вторых ,явреи не травят своих жертв,т.к жертва убиенная путем отравления становится некошерной и ее нельзя принимать в пищу.
А вот у православных нет таких ограничений и поэтому своих жертв они травят,забивают кольями,душат,пытают,мочат в сортире,размазывают их печень по асфальту,пугают до смерти Золотовым и повышают пенсионный возраст до недоживания.
anji70 16 сентября 2018 | 13:37
Приехали на три дня в Лондон, сняли номер с одной кроватью в дешёвом отеле, поехали на вокзал смотреть расписание поездов, на следущий день поехали на электричке в Солсбери потратив на дорогу 3,5 часа пробыв в Солсбери 1-45 вернулись обратно, вызвали проститутку в номер, драли ее по очереди или вместе или друг друга а она смотрела пока неизвестно, покурили марихуану, на следущий день поехали опять в Солсбери пробыли там 2 часа, вернулись обратно. На следущий день улетели в Москву.
cypher 16 сентября 2018 | 14:19
anji70: все правильно, только в номере было две 1спальные кровати.
Twin room.
kp6ic 16 сентября 2018 | 13:37
это не кризис. это тотальная деградация. путинская россия - будет только хуже.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 13:38
Маразм крепчал,деревья гнулись. В пьяном виде Петров и Боширов бадяжат Новичок в бутыльку прямо верхом на проститутках.
cromwel 16 сентября 2018 | 13:48
Раз кризис, начнут в ГРУ мигрантов из Азии набирать. Они меньше пьют и более послушные. Плюс их в Англии можно в подвале поселить и за ползарплаты.
evgenitsk 16 сентября 2018 | 13:48
А теперь в заключение вести с полей:
Помешала погода убрать скрипачей.
jetsam 16 сентября 2018 | 13:49
кризис? разруха? дык, давно известно
---
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? […] Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — Я смеюсь. […] Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то иностранных оборванцев! Это никому не удаётся, доктор, и тем более — людям, которые, вообще отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор ещё не совсем уверенно застёгивают свои собственные штаны!
--- (с) пооф. Преображенский. Собачье сердце.
voronnvlad 16 сентября 2018 | 13:57
Уж выбрали бы какую-то одну версию!
Сотрудники ГРУ на задании -- возможно, геи -- вечеринка с марихуаной и проститутками. И все в одной посуде.
В совокупности -- бред какой-то.
cypher 16 сентября 2018 | 14:13
The Sun опубликовала свежие подробности похождений Петрова и Васечкина в этом 2звездочном отеле вечером 3 марта - накануне дня отравления Скрипалей.
thesun.co.uk/news/7268509/