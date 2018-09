Неудачное покушение на Скрипалей привело к кризису в российских спецслужбах

По данным издания The Telegraph, ГРУ попало под прицел критики своих коллег из других ведомств.

Раскрытие британской стороной покушения на Сергея и Юлию Скрипаль привело к серьезным последствиям для российских спецслужб. Прежде всего, подозреваемым Александру Петрову и Руслану Боширову пришлось дать интервью RT в качестве наказания за проваленную операцию. В числе ошибок агентов названо попадание на камеры видеонаблюдения, пользование общественным транспортом, а также небрежное отношение к флакону с ядом.

Представители британской разведки рассказали The Telegraph, что после провала операции Главное управление Генштаба, более известное под своим старым названием ГРУ, подверглось обвинениям со стороны конкурирующих разведывательных структур.

О самих Петрове и Боширове тоже стали известны некоторые новые детали. Как пишет The Daily Mail, на россиян жаловались постояльцы отеля City Stay Hotel в Лондоне, где те останавливались. Один из очевидцев заявил, что предполагаемые отравители привели к себе в номер проститутку, и оттуда доносились звуки «шумного секса». Кроме того, из комнаты сильно пахло марихуаной.

Сами Петров и Боширов в интервью RT отвергли свою причастность к спецслужбам и назвали себя бизнесменами, приехавшими в Солсбери посмотреть местный собор.

Между тем российские СМИ продолжают публиковать подробности, которые косвенно указывают на причастность Александра Петрова и Руслана Боширова к российским спецслужбам. В частности, издание «Проект» сообщило, что в его распоряжении оказался файл из информационной системы «Российский паспорт» с данными Боширова. На документах стоят те же пометки о секретности, что и в файле Александра Петрова, — рассказала «Эху» журналист издания «Проект» Мария Жолобова. По ее словам, согласно файлам, паспорта Боширову и Петрову выдали в одном и том же отделении ФМС. «Мы получили в свое распоряжение файл из информационной системы «Российский паспорт». Это файл Руслана Боширова, паспортные данные которого были известны ранее, но не было последнего файла, на котором стоит та же пометка, что и на аналогичном документе Александра Петрова, ранее опубликованном The Bellingcat и The Insider. Там есть штамп — «сведений не давать». Так же там есть номер телефона, дозвонившись по которому, журналисты попали в Минобороны РФ. Как нам ранее сказали источники The Bellingcat — штамп «сведений не давать» означает то, что человек может быть связан с работой на российские спецслужбы, потому что у обычного человека таких штампов нет и стоять не может», — сказала она.

Не остается никаких сомнений в том, что версия, выдвинутая Бошировым и Петровым в телеинтервью, является ложью, — сказал в интервью «Эху» политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению Орешкина, есть вероятность того, что Петров и Боширов исчезнут, поскольку они под давлением могут сказать, что на самом деле происходило во время их поездки в Великобританию.

Тем временем, английская пресса пишет, что Великобритания не сможет ввести санкции против России, связанные с отравлением в Солсбери, до выхода из ЕС. Газеты ссылаются на соответствующее заявление замглавы МВД по вопросам безопасности Бена Уоллеса. Как отмечает издание Телеграф, до тех пор, пока Великобритания находится в составе ЕС, она не может проводить санкционную политику без одобрения других членов союза.