Ливень затопил несколько районов Сочи. Власти говорят, что пострадавших нет
Ливень затопил несколько районов Сочи. Власти говорят, что пострадавших нет. Местные жители в соцсетях публикуют фотографии затопленных улиц. МЧС устраняет последствия непогоды, — сообщает агентство «Интерфакс».
Комментарии4
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sadda 16 сентября 2018 | 12:43
А линевки где?!
astet 16 сентября 2018 | 12:46
sadda: при альтернативе "ливнёвки - бабки"
Ротенберги выбрали дополнительные бабки в их карманах!
Да и Путин не возражал:
ведь это он "управляя в ручном режиме"
принял эти работы по олимпийскому Сочи!
hrenvam 16 сентября 2018 | 12:58
Власти говорят, что пострадавших нет.
Пострадавшие говорят, что власти нет.
gelont 16 сентября 2018 | 13:26
То , что затопило несколько районов , это нормально . Главное , что жертв нет . Хроники Великой Империи , 21 - й век .