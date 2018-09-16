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12:32, 16 сентября 2018

Во время проверки в ракетно-космической корпорации «Энергия» не нашли системных проблем на производстве

Во время проверки в ракетно-космической корпорации «Энергия» не нашли системных проблем на производстве. Речь идет лишь об отдельных недочетах, — сказал источник агентства «Интерфакс». Он добавил, что во время проверки нашли сотрудников с низким уровнем компетенции. По его словам, это опосредованно могло привести к проблеме с кораблем «Союз».

В конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха, вызванную микротрещиной в обшивке бытового отсека корабля «Союз». Эксперты пришли к выводу, что отверстие было проделано дрелью.

Комментарии

17

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sergeev67 16 сентября 2018 | 12:39

Ну, зашибись. Продолжаем в том же духе. Все больше неудачных запусков, все больше косяков на орбите. Я думал, система, а выходит, все нормально, так и надо.

tvitov66 16 сентября 2018 | 13:03

sergeev67: дык потому что системные проблемы не в в ракетно-космической корпорации, а в кремле

astet 16 сентября 2018 | 12:42

Объяснение очень простое:
Аллаху не нравится Рогозин и его Роскосмос!
Есть идиоты,
которые пойдут против Аллаха?

sergyncik196007 16 сентября 2018 | 12:53

astet: Правильно, Аллаху нравится Рамзан! Отнять деньги у Роскосмоса и отдать Аллаху. Ну а дальше они пойдут сами знаете куда.

tadolg 16 сентября 2018 | 12:42

Ну да, в ракетно-космической корпорации проблем нет . Проблемы есть у тех, кто сейчас на орбите. Сидят там и дырке в обшивке сверлят

sergyncik196007 16 сентября 2018 | 12:56

tadolg: Они болезные. А Аллах, милостивый и милосердный. болезным простит!

beregov_net 16 сентября 2018 | 12:54

При проверках всегда всё зашибись , а потом горят торговые центры , тонут подлодки , обнаруживаются дырки , пустить пыль в глаза проверяющим старинная русская традиция со времён Потёмкина

sergyncik196007 16 сентября 2018 | 12:59

beregov_net: Самое интересное, что дырка ( как сказала комиссия) была просверлена с 7-й (с СЕДЬМОЙ Карл!) попытки. У меня на работе, даже пьяный в сисю работяга, делает это с 3-й попытки.

barsuchok 16 сентября 2018 | 12:59

А дырки в кораблях пилотируемых "Союз" нельзя к системным проблемам на производстве отнести разве? Редкий дебилизм однако.

sergyncik196007 16 сентября 2018 | 13:12

barsuchok: Данная техника настолько древняя (примерно 50 лет), что при сборке дырки и прочии "косяки", образуются сами собой. За счет усталости "ноосферы" от производства одного и того же столь долгий срок.

jetsam 16 сентября 2018 | 12:59

странно.
виолончелиста, вон, вообще не проверяли....

sergyncik196007 16 сентября 2018 | 13:01

jetsam: На дырки в виолончелях?

nikolaitschi 16 сентября 2018 | 13:02

Осрамились на весь мир! И недоумки-то посредственные, а распиарятся как дураки вселенского масштаба.

v_bnd 16 сентября 2018 | 13:18

Это не баги, это - фичи (С)

ugas 16 сентября 2018 | 13:22

А кто их проверял? Рогозин с подчиненными? Эта тупота в принципе ничего найти не сможет.

gelont 16 сентября 2018 | 13:23

Не устаю повторять , ибо " кипит мой разум возмущенный " -- Микротрещину невозможно обнаружить без , например , дефектоскопа . Отверстие от сверла , согласитесь , нечто иное , чем микротрещина . Обвинить кого - либо в появлении микротрещины можно только в басманном суде и нигде больше . С отверстием от сверла некому было бы устранять утечку . Очередная брехня от рогозина . Цель ? А хрен его знает .

vladimirgornitsky 16 сентября 2018 | 13:23

Было бы странно, если бы проверка, которую проводила комиссия из "Энергии", обнаружила бы в "Энергии" какие-то системные недостатки. Но, поскольку дырка-то все-таки имеет место, и это неоспоримый факт, пришлось действовать по принципу "кто-то кое-где у нас порой". По словам источника, на которого ссылается Интерфакс, "приоритетной остается версия единичного недочета на производстве", "удалось выявить низкий уровень компетенции отдельных сотрудников, опосредованно это могло привести и к недостаткам при строительстве конкретного корабля "Союз".
Но, разумеется, окончательных выводов пока нет - остается надежда, что удастся спихнуть ответственность на Роскосмос, а лучше всего - на американцев.
Хотя в данной ситуации говорить об отсутствии системных недостатков никак нельзя. Можно списать дырку в стенке космического корабля на низкий уровень компетенции отдельных сотрудников. Но если после этого дырку заделали и отправили корабль в таком виде для запуска, то это уже не "низкий уровень компетенции", а преступление, которое, как я себе представляю, невозможно было совершить в одиночку. Это характеристика именно системы - контроля, кадровой политики, и т.д.
И удивляться этому не приходится, учитывая, что руководят корпорацией Энергия жулики и воры. Тот же Интерфакс сообщал в августе по поводу расследования хищений в Энергии: "Хотя количество сотрудников, их имена и должности пока что не разглашается, источник Интерфакса, знакомый с ходом расследования, утверждает, что «среди подозреваемых - целый коллектив специалистов - сотрудники высшего звена».,

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