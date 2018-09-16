Во время проверки в ракетно-космической корпорации «Энергия» не нашли системных проблем на производстве. Речь идет лишь об отдельных недочетах, — сказал источник агентства «Интерфакс». Он добавил, что во время проверки нашли сотрудников с низким уровнем компетенции. По его словам, это опосредованно могло привести к проблеме с кораблем «Союз».

В конце августа на МКС обнаружили утечку воздуха, вызванную микротрещиной в обшивке бытового отсека корабля «Союз». Эксперты пришли к выводу, что отверстие было проделано дрелью.