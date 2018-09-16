В Москве сегодня пройдет ежегодный осенний велопарад

Сбор участников велопарада начнется в 11 утра на Останкинском проезде, а стартует мероприятие в полдень.

Велосипедистам предстоит преодолеть по дорогам столицы около 30 километров. Финишируют они в парке Красная Пресня. Организаторы подчеркивают, что это не гонка – средняя скорость участников не превысит 15 километров в час. В этот раз темой велопарада станут мультфильмы. Участники смогут принять участие в конкурсе костюмов.

Автомобилистам и тем, кто сегодня днем собирается пользоваться общественным транспортом, следует учесть, что из-за велопарада будет перекрыта значительная часть столичных дорог. Кроме того, изменятся маршруты нескольких автобусов, а троллейбусы и трамваи будут следовать с увеличенными интервалами.

В прошлогоднем осеннем велопараде приняли участие около 30 тысяч человек.