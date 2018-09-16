Жертвам урагана «Флоренс» в США стали уже 13 человек
По данным метеорологов, шторм стихнет в течение 10 часов, однако риск ливней и наводнений останется.
Ураган «Флоренс» уже ослабевший до шторма, как ожидается поутихнет еще немного – до уровня так называемой тропической депрессии. При этом вода с улиц, вероятно пока не спадет. Согласно прогнозам, ее уровень в затопленных штатах достигнет одного метра, а в отдельных районах Северной Каролины он уже поднялся до отметки в три раза выше. Жертвами стихии стали 13 человек. В том числе мать и ребенок, которых придавило упавшим деревом. Мужчину, пытавшегося наладить электроснабжение под ливнем ударило током, до женщины с сердечным приступом из-за воды не смогла доехать скорая. Более полутора миллионов жителей уже получили распоряжение властей об эвакуации. В покинутых домах началось мародерство. За грабеж арестованы, по меньшей мере, пять человек.
В районе бедствия без электричества остался почти миллион потребителей. На Восточном побережье США отменены тысячи авиарейсов.
Комментарии2
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abuvgrobu 16 сентября 2018 | 12:17
И что интересно, за этот дом "ниф-нифа", надо всю жизнь кредит платить.
curious69_ 16 сентября 2018 | 12:25
//Мужчину, пытавшегося наладить электроснабжение под ливнем ударило током,//
Конечно всем жертвам стихийного бедствия - СОЧУВСТВИЕ ( каждый из нас может оказаться в разных обстоятельствах) , но это ДЕБИЛА не жалко. ЕСТЕСТВЕННЫЙ отбор по Дарвину.