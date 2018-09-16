Жертвам урагана «Флоренс» в США стали уже 13 человек

По данным метеорологов, шторм стихнет в течение 10 часов, однако риск ливней и наводнений останется.

Ураган «Флоренс» уже ослабевший до шторма, как ожидается поутихнет еще немного – до уровня так называемой тропической депрессии. При этом вода с улиц, вероятно пока не спадет. Согласно прогнозам, ее уровень в затопленных штатах достигнет одного метра, а в отдельных районах Северной Каролины он уже поднялся до отметки в три раза выше. Жертвами стихии стали 13 человек. В том числе мать и ребенок, которых придавило упавшим деревом. Мужчину, пытавшегося наладить электроснабжение под ливнем ударило током, до женщины с сердечным приступом из-за воды не смогла доехать скорая. Более полутора миллионов жителей уже получили распоряжение властей об эвакуации. В покинутых домах началось мародерство. За грабеж арестованы, по меньшей мере, пять человек.

В районе бедствия без электричества остался почти миллион потребителей. На Восточном побережье США отменены тысячи авиарейсов.