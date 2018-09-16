В Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста»

Активистов отвезли в ОВД по Басманному району. Об этом «Эху» рассказал один из задержанных, Евгений Соловьев.

Соловьев добавил, что после опроса его отпустили. О начале «бессрочного протеста» активисты объявили 10 сентября – на следующий день после акции против повышения пенсионного возраста. С тех пор участники собираются на разных площадках. В течение недели несколько раз поступали сообщения о задержаниях. Всех задержанных отпускали без составления протоколов. О бессрочных акциях протеста также объявили активисты в других городах – в частности, в Петербурге и Воронеже.