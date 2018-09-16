Z Архив новостей новости
5 14 6 1064
Эксклюзив Эха 12:02, 16 сентября 2018

В Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста»

Активистов отвезли в ОВД по Басманному району. Об этом «Эху» рассказал один из задержанных, Евгений Соловьев.

Соловьев добавил, что после опроса его отпустили. О начале «бессрочного протеста» активисты объявили 10 сентября – на следующий день после акции против повышения пенсионного возраста. С тех пор участники собираются на разных площадках. В течение недели несколько раз поступали сообщения о задержаниях. Всех задержанных отпускали без составления протоколов. О бессрочных акциях протеста также объявили активисты в других городах – в частности, в Петербурге и Воронеже.

Комментарии

14

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 12:05

что может быть приятней чем воевать с собственным народом

chapter_2 16 сентября 2018 | 12:21

rodom_neotkuda: Работая за те же деньги, но с меньшими усердием и качеством, человек принимает участие в «бессрочном протесте» против самодержавия.

makaraksh 16 сентября 2018 | 12:06

Ребята, вы герои!

tom_tom 16 сентября 2018 | 12:26

Кстати, об офицерской чести...
Прошло уже много времени и теперь можно констатировать: этому бандиту-вору вызывашему на дуэль чувака в тюрьме ответили жены, пловцы, поэты, очкастые ботаники...
Все!

И ни одного человека в погонах! Ни одного офицера!

Ни одного!

rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 12:31

tom_tom:
интересно вы рассуждаете )
может вы можете назвать хоть одного офицера в ближайшем путинском бункере?

makaraksh 16 сентября 2018 | 12:41

tom_tom: Офицеров давно нет. Есть только служащие в погонах.

parasuk_ 16 сентября 2018 | 12:42

tom_tom: Таки да. Зеленорожего прохиндея отхлестали перчаткой по отвисшим щекам, а он спрятался под юбкой у жены да за сутулые спины каких-то педиков

condor00 16 сентября 2018 | 12:06

Я верю в этих молодых мальчишек и девчонок!

abuvgrobu 16 сентября 2018 | 12:06

С тех пор участники собираются на разных площадках.
----------------------------------------------------------------------------------
Я так понимаю, что все эти "участники" нигде не учатся и не работают. Возникает вопрос: на что живут ? Их мама с папой кормят, а дитё развлекается всеми возможными способами или что ?..

kryimzdick 16 сентября 2018 | 12:18

abuvgrobu: а не надо протестовать, правильно. Надо радоваться. Командиры Петрова и Боширова сами всё развалят и уничтожат.

makaraksh 16 сентября 2018 | 12:44

abuvgrobu: Работают и учатся. А потом приходят свергать эту вонючую власть. Спокойно и деловито.

sam2018 16 сентября 2018 | 12:12

Молодцы ребята !
Они ждут, когда по улицам Москвы пройдут колонны абрамсов с ходорами,бабчиками, лехами и прочими борцунами и будут бросать в них цвитами !

arcush 16 сентября 2018 | 12:21

sam2018: Они не хотят фюрера-дзюдоиста... Иди в школу, Учи грамоту!

unprejudiced 16 сентября 2018 | 12:19

В военкоматы их надо было отвозить этих миньонов персонажа, чтобы к вечеру они уже в воинских частях были и отцы командиры и дедушки им разъясняли что значить быть нормальным

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 73 6 12709 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 163 6 18327 10.09
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Красногорске Об сообщает местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах…

5 198 6 23818 11.09
Kвласть, фото, события
Блоги

Владимир Путин: Россия – миролюбивое государство. У нас нет и не может быть агрессивных планов С командного пункта глава государства наблюдал за ходом основного этапа манёвров «Восток-2018»...

5 173 6 21728 13.09
Kармия, путин, события
Новости

На Боширова и Петрова жаловались постояльцы отеля, в котором в Великобритании останавливались россияне. Соседи по номеру говорили, что из комнат пахнет марихуаной, в помещении находится проститутка…

5 60 6 7628
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Шахназаров на Вaltkom: в России нет альтернативы Путину Сегодня в России нет персоны способной заменить нынешнего президента. Путин занимает то место, которое он должен занимать",— отметил Шахназаров

5 112 6 14397 12.09
Kкультура, творчество, искусство, события
Блоги

+ Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе приготовили блины Российский президент оценил мастерство китайского коллеги…

5 64 6 8321 11.09
8читать ;смотреть
Kобщество, фото, видео, путин, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1528 6 198842 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Блоги

Наталья Каплан сестра Олега Сенцова

Олег Сенцов: «Я не верю уже в счастливый конец всей этой истории» Сам Олег пишет мне такое: «То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое»...

5 81 6 11354 10.09
Kсенцов, общество, закон, мнения
Голосование
Готовы ли вы пожертвовать просмотром зарубежных блокбастеров ради поддержки отечественного кинематографа?
5 95 6 13757 10.09
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Всем кто сегодня на мой вопрос «голосовали?» отвечал «всем и так понятно, что Собянин выиграет» — ответ Если вы хотите, чтобы все перемены к лучшему продолжались, надо прийти и проголосовать. Я пришла и в 21.45 проголосовала за мэра и за Москву, из которой я не хочу уезжать даже летом, а теперь, возможно, и зимой…

5 36 6 6117 09.09
Kобщество, москва, выборы, власть, мнения
Голосование
Как должен Навальный ответить Золотову?
5 51 6 8272 11.09
Голосование
На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
5 68 6 10929 13.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ночная смена поработала Почему «Беллингкэт» 5 месяцев ничего не представили общественности в виде фотографий, скриншотов, видео Петрова и Боширова, совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы?..

5 499 6 81532 14.09
Kрасследования, скрипаль, рф, великобритания, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

5 40 6 6630 14.09
Kобщество, сенцов, власть, мнения
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Конкретное предложение Я  бы предложил не искать с лупой в семантике слов В.В.Путина каких-то уступок или обещаний…

5 35 6 6018 12.09
Kяпония, рф, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Внутренняя комиссия РКК «Энергия» нашла фотографии корабля «Союз МС-09» еще до того, как в нем просверлили отверстие Дырка появилась в период, когда аппарат покинул цех в РКК «Энергия» и до того, как был запущен на орбиту

5 14 6 21867
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

5 61 6 170596 12.09
#слушать 50:51 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование
Как бы вы оценили выступление Золотова?
5 110 6 30948 12.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 301 6 425050 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» «Я вызываю вас на поединок, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную» Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль Алексея Навального в ответ на опубликованные ФБК данные о нарушениях ведомства при закупках…

5 1528 6 198842 11.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, росгвардия, политика, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7264917
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3660542

Сегодня в эфире