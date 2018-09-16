В Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста»
Активистов отвезли в ОВД по Басманному району. Об этом «Эху» рассказал один из задержанных, Евгений Соловьев.
Соловьев добавил, что после опроса его отпустили. О начале «бессрочного протеста» активисты объявили 10 сентября – на следующий день после акции против повышения пенсионного возраста. С тех пор участники собираются на разных площадках. В течение недели несколько раз поступали сообщения о задержаниях. Всех задержанных отпускали без составления протоколов. О бессрочных акциях протеста также объявили активисты в других городах – в частности, в Петербурге и Воронеже.
Комментарии14
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rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 12:05
что может быть приятней чем воевать с собственным народом
chapter_2 16 сентября 2018 | 12:21
rodom_neotkuda: Работая за те же деньги, но с меньшими усердием и качеством, человек принимает участие в «бессрочном протесте» против самодержавия.
makaraksh 16 сентября 2018 | 12:06
Ребята, вы герои!
tom_tom 16 сентября 2018 | 12:26
Кстати, об офицерской чести...
Прошло уже много времени и теперь можно констатировать: этому бандиту-вору вызывашему на дуэль чувака в тюрьме ответили жены, пловцы, поэты, очкастые ботаники...
Все!
И ни одного человека в погонах! Ни одного офицера!
Ни одного!
rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 12:31
tom_tom:
интересно вы рассуждаете )
может вы можете назвать хоть одного офицера в ближайшем путинском бункере?
makaraksh 16 сентября 2018 | 12:41
tom_tom: Офицеров давно нет. Есть только служащие в погонах.
parasuk_ 16 сентября 2018 | 12:42
tom_tom: Таки да. Зеленорожего прохиндея отхлестали перчаткой по отвисшим щекам, а он спрятался под юбкой у жены да за сутулые спины каких-то педиков
condor00 16 сентября 2018 | 12:06
Я верю в этих молодых мальчишек и девчонок!
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 12:06
С тех пор участники собираются на разных площадках.
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Я так понимаю, что все эти "участники" нигде не учатся и не работают. Возникает вопрос: на что живут ? Их мама с папой кормят, а дитё развлекается всеми возможными способами или что ?..
kryimzdick 16 сентября 2018 | 12:18
abuvgrobu: а не надо протестовать, правильно. Надо радоваться. Командиры Петрова и Боширова сами всё развалят и уничтожат.
makaraksh 16 сентября 2018 | 12:44
abuvgrobu: Работают и учатся. А потом приходят свергать эту вонючую власть. Спокойно и деловито.
sam2018 16 сентября 2018 | 12:12
Молодцы ребята !
Они ждут, когда по улицам Москвы пройдут колонны абрамсов с ходорами,бабчиками, лехами и прочими борцунами и будут бросать в них цвитами !
arcush 16 сентября 2018 | 12:21
sam2018: Они не хотят фюрера-дзюдоиста... Иди в школу, Учи грамоту!
unprejudiced 16 сентября 2018 | 12:19
В военкоматы их надо было отвозить этих миньонов персонажа, чтобы к вечеру они уже в воинских частях были и отцы командиры и дедушки им разъясняли что значить быть нормальным