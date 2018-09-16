Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали тринадцать человек
Жертвами тропического шторма «Флоренс» в США стали тринадцать человек. Такие данные приводит телекомпания СNN. Люди погибли в штатах Северная и Южная Каролина. По прогнозу Национального центра по наблюдению за ураганами, в ближайшие часы шторм ослабнет. Однако, по-прежнему ожидаются сильные ливни и наводнения.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 12:12
Понастроили сараев из фанеры и гипсокартона вместо домов и чему-то огорчаются и удивляются...