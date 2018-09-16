Боксер Геннадий Головкин проиграл первый бой в своей карьере
Боксер Геннадий Головкин проиграл первый бой в своей карьере. Казахстанский спортсмен лишился титулов чемпиона мира после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. По итогам двенадцати раундов, один судья определил ничью, двое других отдали победу мексиканцу. Для Головкина это стало первым поражением в 40 поединках на профессиональном ринге. Во время боя казахстанский спортсмен получил рассечение над правым глазом. Ему наложили восемь швов.
Комментарии2
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putin_itogy 16 сентября 2018 | 11:52
Давно известно, что мексиканские боксёры(в основном легковесы) более выносливы и быстры чем европеоиды.
Бессмысленно выставляться против них, в коротких и длинных боях, они всё равно победят, за счёт своей живучести среди палящего солнца и кактусов.
brandfa 16 сентября 2018 | 12:05
putin_itogy: Помимо скорости/выносливости, есть ещё сила и техника.