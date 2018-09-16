Боксер Геннадий Головкин проиграл первый бой в своей карьере. Казахстанский спортсмен лишился титулов чемпиона мира после поединка с мексиканцем Саулем Альваресом. По итогам двенадцати раундов, один судья определил ничью, двое других отдали победу мексиканцу. Для Головкина это стало первым поражением в 40 поединках на профессиональном ринге. Во время боя казахстанский спортсмен получил рассечение над правым глазом. Ему наложили восемь швов.