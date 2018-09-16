В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю девочку
В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю девочку. Родители ребенка принесли домой животное около двух недель назад, — рассказали в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Это произошло в поселке Рощино. Выясняются обстоятельства.
Комментарии6
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don_ballon 16 сентября 2018 | 11:56
Да что вы, это же собаченька, белый Бим, чёрное ухо, это девочка её грызла и собаченька неосторожно откуснулась. Это злые догхантеры нанесли её психологическую травму. Немедленно в приют её, откормить, отлелеять и по ТВ показать, чтобы взяли добрые люди, собачники.
rampa 16 сентября 2018 | 12:20
don_ballon: какая бы ни была собака, такой ее сделали люди
andreyoo 16 сентября 2018 | 12:46
don_ballon: А тебе весело? И хочется шутить дальше? Ты дебил? Или либерал? А может быть потомок древних укров?
zemljanka 16 сентября 2018 | 12:09
Соболезнования родным.
rus095 16 сентября 2018 | 12:13
ау,зоозащитнички, чего то вы приумолкли. Собачки они ведь все понимают и сами никогда на бросятся на людей, тем более на пятилетнюю девочку,не так ли?
nikolaitschi 16 сентября 2018 | 12:25
Взяли себе дикую собаку из стаи ( у сердобольной спасительницы жертв отстрела), она прожила у нас 6 лет (укусил клещ), но ни капельки не социализировалась. И она и ее щенок с супругом (был моложе ее) доставили столько проблем нам и окружающим! Конечно, мы виноваты сами, но брать никому не советую, что у них в голове понимаешь не до , а после.