В Калининградской области собака загрызла пятилетнюю девочку. Родители ребенка принесли домой животное около двух недель назад, — рассказали в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Это произошло в поселке Рощино. Выясняются обстоятельства.