Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшие дни объявить о новых пошлинах на импорт китайских товаров и услуг на двести миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, детали еще прорабатываются. Собеседники газеты утверждают, что размер пошлин планируется сократить до 10% вместо 25%, заявленных ранее.