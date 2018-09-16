Трамп собирается в ближайшие дни объявить о новых пошлинах на импорт китайских товаров и услуг
Президент США Дональд Трамп собирается в ближайшие дни объявить о новых пошлинах на импорт китайских товаров и услуг на двести миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, детали еще прорабатываются. Собеседники газеты утверждают, что размер пошлин планируется сократить до 10% вместо 25%, заявленных ранее.
Комментарии1
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timwlad90 16 сентября 2018 | 12:16
Ну вот,США устраняет конкурентов с международного рынка по причине слаборазвитого внутреннего рынка Китая.
Китай теперь будет гадить всем чтобы угодить США.
Так что в России точно находятся в тренде взяв курс на развитие внутреннего рынка чтобы иметь паритет когда американские компании войдут на российский рынок сметая китайцев и евросоюзовцев.
Говорилось же господам в правительстве России,сдаваться придётся,но всё дело на каких условиях.
У Евросоюза Восточная Европа каторжными кандалами повязала руки и ноги и плюс Великобритания опять требует возврата в Евросоюз.Гитлера с наёмниками не удалось нанять для Европы,денег не хватило.Украины с бандеровцами хватило только на пшик,а дело Скрипалей вообще слили в унитаз.
Украинские олигархи тоже начнут выстраивать паритет с США чтобы спасти свои капиталы и ресурсную базу.
Майданить не будут и в сундук отправят украинскую петрушку который на посту президента.
Такова судьба всех петрушек,при сытой жизни веселят,но при кризисе вызывают отторжение.
Затем главный герой подобным образом расправляется с Чёртом, потом хочет покаяться и зовёт священника. Появляется поп, который оказывается униатом. Запорожец пытается и его поколотить со словами, что «уніатських попів не бив, а з них живих кожу лупив». Однако проворный поп тут же даёт деру, вызвав одобрительную реплику своего мучителя: «Добре зробив, що втік!» Звучит музыка.
«Этою последнею победою над всеми своими врагами оканчиваются сцены с Запорожцем. Прощаясь со зрителями, казак как будто чувствует, что он не всем мог угодить своими дерзкими выходками», и, уходя со сцены, произносит:
Що ж, панове? По сій мові
Будьмо здорові
3 пісні слова не викинеш
А що було, то барзо прошу
про те не поминати,
Бо вже піду під курінь
віку доживати[3].