На Боширова и Петрова жаловались постояльцы отеля, в котором в Великобритании останавливались россияне.

На Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, жаловались постояльцы отеля, в котором в Великобритании останавливались россияне. Об этом пишет газета The Daily Mail. По информации источников издания, Александр Петров и Руслан Боширов останавливались в двухместном номере стоимостью 75 фунтов за ночь. Соседи по номеру говорили, что из комнат пахнет марихуаной, в помещении находится проститутка.