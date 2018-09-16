На Боширова и Петрова жаловались постояльцы отеля, в котором в Великобритании останавливались россияне.
На Боширова и Петрова, подозреваемых в отравлении Скрипалей, жаловались постояльцы отеля, в котором в Великобритании останавливались россияне. Об этом пишет газета The Daily Mail. По информации источников издания, Александр Петров и Руслан Боширов останавливались в двухместном номере стоимостью 75 фунтов за ночь. Соседи по номеру говорили, что из комнат пахнет марихуаной, в помещении находится проститутка.
Комментарии101
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pontifig 16 сентября 2018 | 12:28
Эх,такую интересную деталь вырезали из интервью
pomeranche 16 сентября 2018 | 12:29
Турфирма ГРУ тур предлагает 3-4 дневные туры в Солсбери “ По маршруту реальных пацанов»
В тур входит:
Проживание в номере за 75£ на двоих
Поездка в Солсбери и обратно два реза
Прогулка вокзал-собор-дом Скрипаля-вокзал
Отдых на скамейке где сидели Скрипали
Отдых на скамейке где отдыхали пацаны
Посещение обувного магазина. Нашим клиентам большие скидки
День отъезда по любому из двух купленных билетов
Духи Нина Риччи в подарок от фирмы.
По вопросу приобретения обращаться к Маргарите. Ее телефон и фамилию спросить у курьера цветов.
Приятного отдыха
pobed1telprav 16 сентября 2018 | 12:35
Дбоширили и нюхали новичок)
anji70 16 сентября 2018 | 12:39
Сэкономили на номере и взяли проститутку, какие доказательства нужны ещё, что они из спецслужб.
fig_vvam 16 сентября 2018 | 12:46
anji70: Все-таки плохо платят в ГРУ. Хватает только на одну проститутку на двоих.
Совсем обнищали спецслуцжбы. Или наячальство также обкрадывает своих подчиненных как Золотоа своих?
Но вот как-же облико морале руссо туристо?
dmitry35 16 сентября 2018 | 12:41
Так и будет продолжаться, отели, номера, проститутки, не оплатили проезд в автобусе, перешли дорогу в неположенном месте, бросили окурок мимо урны...
"...Рвутся они из последних,
Не жалея своих сухожилий,
Но сегодня - опять, как вчера,-
Обложили их, обложили,
Гонят весело на номера...."