Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии на 62 году жизни
Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии на 62 году жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС. Он отмечает, что писатель давно болел. Бородыня в 90-е публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», писал детективы, исторические и приключенческие романы. Он был основателем и председателем литературного товарищества «Черновик».
Комментарии1
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unprejudiced 16 сентября 2018 | 12:37
кто там из либерастни вякал что на Западе супер медицина. Идите скажите это Александру Бородыня, которого в России давно бы вылечили.