Российский писатель Александр Бородыня скончался в Германии на 62 году жизни. Об этом сообщает агентство ТАСС. Он отмечает, что писатель давно болел. Бородыня в 90-е публиковался в журналах «Знамя», «Новый мир», писал детективы, исторические и приключенческие романы. Он был основателем и председателем литературного товарищества «Черновик».