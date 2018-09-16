Активист группы Pussy Riot Петр Верзилов вчера поздним вечером прибыл на лечение в Берлин. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Специальный медицинский самолет, на борту которого вместе с Петром находилась также его мать Елена, приземлился в аэропорту Шенефельд в 22 часа 45 минут. В Берлине Верзилова встретила его супруга Надежда Толоконникова. Как она заявила таблоиду «Бильд», Петра явно отравили умышленно, и речь идет об устрашении или даже о попытке убийства.

Верзилов был помещен в университетскую больницу «Шарите». Как рассказала изданию «Медуза» коллега Петра Вероника Никульшина, один из друзей семьи Верзиловых, который работает в клинике, предложил обследование за пределами России.

«Бильд» сообщает, что Петр Верзилов смог прилететь в Берлин благодаря основателю организации «Cinema fоr Peace» Яке Бизилжу, которые постоянно находится в тесном контакте с членами группы.

Бизилж рассказал «Бильду», что для организации было важно, чтобы Верзилов как можно быстрее оказался за границей. Поэтому он послал в Москву медицинский самолет и надеется, что врачи вскоре установят, пытались ли Петра отравить в России и если да, каким образом.

Обследование и лечение должно начаться с понедельника, так как в выходные в германских больницах оказывается только самая необходимая первая помощь.

Яка Бизилж также организовал первое интервью членов группы Pussy Riot после их освобождения. Видимо, Cinema for Peace также будет оплачивать лечение.