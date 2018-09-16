Петр Верзилов вчера поздним вечером прибыл на лечение в Берлин
Активист группы Pussy Riot Петр Верзилов вчера поздним вечером прибыл на лечение в Берлин. Об этом сообщили немецкие СМИ.
Специальный медицинский самолет, на борту которого вместе с Петром находилась также его мать Елена, приземлился в аэропорту Шенефельд в 22 часа 45 минут. В Берлине Верзилова встретила его супруга Надежда Толоконникова. Как она заявила таблоиду «Бильд», Петра явно отравили умышленно, и речь идет об устрашении или даже о попытке убийства.
Верзилов был помещен в университетскую больницу «Шарите». Как рассказала изданию «Медуза» коллега Петра Вероника Никульшина, один из друзей семьи Верзиловых, который работает в клинике, предложил обследование за пределами России.
«Бильд» сообщает, что Петр Верзилов смог прилететь в Берлин благодаря основателю организации «Cinema fоr Peace» Яке Бизилжу, которые постоянно находится в тесном контакте с членами группы.
Бизилж рассказал «Бильду», что для организации было важно, чтобы Верзилов как можно быстрее оказался за границей. Поэтому он послал в Москву медицинский самолет и надеется, что врачи вскоре установят, пытались ли Петра отравить в России и если да, каким образом.
Обследование и лечение должно начаться с понедельника, так как в выходные в германских больницах оказывается только самая необходимая первая помощь.
Яка Бизилж также организовал первое интервью членов группы Pussy Riot после их освобождения. Видимо, Cinema for Peace также будет оплачивать лечение.
Комментарии6
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seryj_wolk 16 сентября 2018 | 11:15
Из сообщения можно сделать следующий вывод: любые немецкие врачи лучше самых выдающихся московских.
polsan 16 сентября 2018 | 11:35
seryj_wolk: Скоре, его увезли по другой причине.
cromwel 16 сентября 2018 | 11:42
polsan: с ним там расчитаются за проделанную работу, нарежут указаний и запустят обратно
polsan 16 сентября 2018 | 11:50
cromwel: Вовсе нет, скорее хотят чтобы он жил, ведь он так молод! Что у Вас троллей одно в голове, гадости на сайте писать???
unprejudiced 16 сентября 2018 | 12:41
seryj_wolk: ага, им оказывает плевать на больного до понедельника, у них же выходные. А если кони двинет, ну что, убивать западным врачам не впервой.
Я очень надеюсь что против этого как понял организатора многочисленных преступлений в России Яка Бизилж уже вобужлено уголовное дело и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. истинное лицо хозяев этих бешеных маток раскрыто! А согласно уголовному праву организатор несет ответственность наравне с исполнителями.
sam2018 16 сентября 2018 | 11:37
Этот Верзила Петров будет раскручен западом как и "отравленный" старичком - новичком скрипаль !