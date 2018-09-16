Из-за «брекзита» Великобритании придется отложить введение санкций против России

Речь идет о так называемом «акте Магнитского», разработанном в качестве ответа на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

МВД Великобритании предупредило премьер-министра Терезу Мэй о том, что применение санкционного пакета в отношении России придется отложить вплоть до выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Daily Telegraph. Замглавы МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес пояснил, что «акт Магнитского» позволит создать совершенно новый режим санкций, который сможет заработать только после «брекзита».

Когда именно это произойдет, остается неясным. Выход из ЕС намечен на 29 марта 2019 года, но переходный период продлится до конца 2020 года. Свое недовольство в связи с затягиванием применения санкций уже выразила Консервативная партия.

«Закон Магнитского» был одобрен британским парламентом в мае этого года, спустя два месяца после отравления Скрипалей. Документ позволяет отказывать в выдаче виз и замораживать активы иностранных чиновников, причастных к нарушению прав человека.

Аналогичные британскому «законы Магнитского» действуют еще в ряде стран, включая США, Канаду и Латвию.