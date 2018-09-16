Из-за «брекзита» Великобритании придется отложить введение санкций против России
Речь идет о так называемом «акте Магнитского», разработанном в качестве ответа на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.
МВД Великобритании предупредило премьер-министра Терезу Мэй о том, что применение санкционного пакета в отношении России придется отложить вплоть до выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет The Daily Telegraph. Замглавы МВД по вопросам безопасности Бен Уоллес пояснил, что «акт Магнитского» позволит создать совершенно новый режим санкций, который сможет заработать только после «брекзита».
Когда именно это произойдет, остается неясным. Выход из ЕС намечен на 29 марта 2019 года, но переходный период продлится до конца 2020 года. Свое недовольство в связи с затягиванием применения санкций уже выразила Консервативная партия.
«Закон Магнитского» был одобрен британским парламентом в мае этого года, спустя два месяца после отравления Скрипалей. Документ позволяет отказывать в выдаче виз и замораживать активы иностранных чиновников, причастных к нарушению прав человека.
Аналогичные британскому «законы Магнитского» действуют еще в ряде стран, включая США, Канаду и Латвию.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
semia 16 сентября 2018 | 11:09
Русские власти сами себя пытаются обнадежить и рассказывают нам сказки. А вон даже без всяких ожиданий выперли абрамовича...
master_superanalitik 16 сентября 2018 | 11:11
semia:
В Англии только тогда будет порядок, когда там будут стоять русские войска, а в Лондоне будет регулярно проводиться военный парад русских войск.
semia 16 сентября 2018 | 11:13
master_superanalitik: А в России то когда будет порядок?
antiboh 16 сентября 2018 | 12:09
semia: В таком виде,- никогда.
pro_hanov 16 сентября 2018 | 11:16
master_superanalitik: "В Англии только тогда будет порядок, когда там будут стоять русские войска"
В Англии уже и так легионы сынов и дочерей лучших людей России. По сигналу Верховного Главнокомандующего они выступят на защиту нашей многострадальной Родины от козней коварного Альбиона.
pro_hanov 16 сентября 2018 | 11:10
Уже четыре с лишним года Крым наш, а чёй-то санкции не рассасываются. Только хуже прижимают со всех сторон. Даже искандерам уже не смешно. Только дебилам.
estamp 16 сентября 2018 | 11:16
pro_hanov: Че это Крым ааш? Он наш.
kottigr1 16 сентября 2018 | 11:24
estamp: Ваш - это бесплатный валежник в российских лесах.. А Крым - это добыча Путина и только он может её доить..
neon999 16 сентября 2018 | 11:15
Какая-то неубедительная и приятянутая за уши причина.
Но если очень хотеть, то повод найти всегда можно.
Другое дело - зачем ?
kryimzdick 16 сентября 2018 | 11:19
Жаль, Только начали ощущать живительное действие санкций, только расталдыкнулись, а тут облом со следующей дозой
andre_klimov 16 сентября 2018 | 11:22
Ещё один поджопник лейбористам :)
abuvgrobu 16 сентября 2018 | 12:00
Великобритания не может ни дело состряпать толком с "отравлением", ни ввести санкции в отношении России. Налицо - полнейшая импотенция государства по всем направлениям, да ещё с женскими истериками на весь мир..