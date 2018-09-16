Новые доказательства причастности Руслана Боширова к российским спецслужбам появились в СМИ

Интернет-издание Проект получило паспортный файл мужчины, обвиняемого Лондоном наряду с Александром Петровым в отравлении Скрипалей.

В паспортном файле Боширова штампы «Сведений не давать» и сокращения с.с. Такие же пометки стоят на аналогичном документе Александра Петрова. О нём в пятницу сообщали журналисты Insider и международной группы Bellingcat. По их данным с.с означает «совершенно секретно». В файле Боширова указано, что он получил паспорт по причине непригодности старого. При этом вручили ему документ в том же подразделении ФМС, что и Петрову. Как выяснили журналисты, паспорта там получают силовики и известные бизнесмены. В файле Боширова к тому же указан тот же что и у Петрова номер телефона, который как узнала «Новая газета» принадлежит министерству обороны. Бывший сотрудник спецслужб предположил в интервью изданию что номер в справке ФМС на Петрова скорее всего телефон отдела кадров места, где они служат. Подтверждение того что номер действительно принадлежит военному ведомству получили и журналисты ряда западных СМИ. Петрова и Боширова в Британии подозревают в отравлении Скрипалей, они это категорически отрицают и называют себя бизнесменами средней руки, которые приехали в Солсбери по совету друзей.

Британская Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны пишет, что давать телевизионное интервью двух россиян заставили в качестве наказания за неудачное покушение с применением химоружия в Солсбери. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта, они выжили.