Новые доказательства причастности Руслана Боширова к российским спецслужбам появились в СМИ
Интернет-издание Проект получило паспортный файл мужчины, обвиняемого Лондоном наряду с Александром Петровым в отравлении Скрипалей.
В паспортном файле Боширова штампы «Сведений не давать» и сокращения с.с. Такие же пометки стоят на аналогичном документе Александра Петрова. О нём в пятницу сообщали журналисты Insider и международной группы Bellingcat. По их данным с.с означает «совершенно секретно». В файле Боширова указано, что он получил паспорт по причине непригодности старого. При этом вручили ему документ в том же подразделении ФМС, что и Петрову. Как выяснили журналисты, паспорта там получают силовики и известные бизнесмены. В файле Боширова к тому же указан тот же что и у Петрова номер телефона, который как узнала «Новая газета» принадлежит министерству обороны. Бывший сотрудник спецслужб предположил в интервью изданию что номер в справке ФМС на Петрова скорее всего телефон отдела кадров места, где они служат. Подтверждение того что номер действительно принадлежит военному ведомству получили и журналисты ряда западных СМИ. Петрова и Боширова в Британии подозревают в отравлении Скрипалей, они это категорически отрицают и называют себя бизнесменами средней руки, которые приехали в Солсбери по совету друзей.
Британская Telegraph со ссылкой на источники в правительстве страны пишет, что давать телевизионное интервью двух россиян заставили в качестве наказания за неудачное покушение с применением химоружия в Солсбери. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в начале марта, они выжили.
Комментарии16
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serge_moro 16 сентября 2018 | 11:09
Страна находится под колпаком питерского Коротышки на протяжении длительного времени. Шаг вправо тюрьма ,шаг влево отравление или расстрел в спину. Идти надо только в ногу и вперед,но задним ходом в прошлое.
Страна живет без целей и идеологии развития . Развиваются и резвятся от дури и роскоши только генералы золотовы,коротышки и их элитные мартышки.
Придурковатость не сходит с лиц практически любого журналиста и их гостей на всех госканалах ,принадлежавших друзьям Коротышки. Даже ,приглашенные специалисты из других стран,полностью подыгрывают всей этой вакханалии.Есть такой большой специалист из маленькой страны,как Яков Кедми,который в программе Соловьева сказал,что он встречал настоящих грушников и видел их воочию. Но,эти двое Петров и Боширов не имеют никакого отношения к ним . Это сказал специалист ,который руководил одной из спецслужб Израиля.
Мне лично,очевидно,что Кедми стал портянкой Коротышки,как минимум за $50 000 в месяц. За такие деньги пенсионер и отставник может восхвалять Коротышку до смерти первого или последнего,какая из них наступит раньше. И таких прикупленных специалистов пруд пруди практически на всех основных телеканалах страны.
Они все ,как резаные ,в один голос кричат,что это все провокация английских спецслужб. А наши ребятa чисты ,как младенец.
Главные яйца Кощея-Коротышки именно находятся в руках максимум 20 журналистов,которыe отрабатывают свои миллионы по высшему разряду Геббельса. Все,что говорит эта двадцатка -полная ложь,прикрытая красивыми словами и неплохой дикцией говорящих.
Сегодня в воскресенье будет любимая новая программа нашего бессменного,лживого,самого вороватого самозванца,захватившего силой власть в стране,программа-Москва.Кремль.Коротышка
zemljanka 16 сентября 2018 | 11:30
serge_moro: лилипутин(с)
master_superanalitik 16 сентября 2018 | 11:09
Все что сделано во благо России - сделано правильно. Вон англичане организовали убийство А.Грибоедова и Г. Распутина и с них как с гуся вода. Россия тоже имеет право решать судьбы Мира любыми методами. Поэтому все кто приезжает в Англию - должны работать на благо России. И если Россия прикажет - то сдайся враг, замри и ляг!
tvitov66 16 сентября 2018 | 11:14
master_superanalitik: ватан, ты забыл что бриты ещё и Индию оккупировали, так что расширяй кругозор, а не только методичку штудируй
igorkot____1 16 сентября 2018 | 11:24
tvitov66: Он тут что бы троллить.
zurich_106 16 сентября 2018 | 11:15
master_superanalitik: Скрипаль стал мишенью из-за сотрудничества с испанской прокуратурой которая работает во благо России, расследуя хищение ворованных в 90-х гг средств и легализацию на западе.
zurich_106 16 сентября 2018 | 11:27
В 1990-х Сергей Скрипаль работал под прикрытием в посольстве РФ в Мадриде,
eternity88 16 сентября 2018 | 11:37
master_superanalitik: чо, порток, так сытно кормить стали, что и ты в Лондон засобирался свидетельствовать против собственного начальства? Оно ж бубнить на все лады, что "ихтамнет", а ты, бестолочь, так их заносчиво палишь...
sam2018 16 сентября 2018 | 11:10
У боширова показана только вторая страница, по которой нельзя подтвердить, что это его бланк.
tvitov66 16 сентября 2018 | 11:16
sam2018: а чо, на ней намбера нет? Или не все умеют моСКом пользоваться
snikkersnepper 16 сентября 2018 | 11:20
sam2018:
А, новенький. Сразу видно.
Не рефлексируйте, распространяйте. Если Эхонько нужно разогнать среди своих почитателей очередную тупую и дебильную истерику, этому не помешает никто - ни логика, ни здравый смысл, ни остатки самоуважения. Отойдем в сторонку и понаблюдаем.
Привыкайте. Другого здесь не подают.
tiridas 16 сентября 2018 | 11:31
sam2018: С Петровым точно такая же ситуация.
kryimzdick 16 сентября 2018 | 11:11
+Советское кино: "Диктор говорит нам, что на Германию работает вся Европа, а в кадре - весь гитлеровский штаб в форме не по росту". Тщательнее надо, товарищи... (с)
опять-таки делаем для себя. И вроде бы упорно смотришь, а ничего не видишь, и вроде колхоз не настоящий, и председатель так не ходит, не говорит, не ест. И влюбленные эти, взятые целиком из жизни голубей, тоже нечеловечески ходят у фонтана и нечеловечески смотрят вдаль. И тем, что никогда не были в колхозе, что-то не верится, а те, что живут в нем, жутко ругаются и матерно кроют Голливуд. Это все удар против себя. Кому надо, тот запрется и посмотрит или еще лучше — Аллу Борисовну с ансамблем.
estamp 16 сентября 2018 | 11:13
А что такое интернет-издание Проект? Напр., я о нем впервые слышу. Подозреваю, что очередная помойка. Причем новорожденная.
Откого она получила этот "файл"?
Как его получил тот неведомый?
И вообще вся эта нлвость Эха полное собрание сочинений Белингкэьов, Телегрфов и тому подобных. На ЗомбоТВ ребята поди и то подобросовестнее будут.
А Эхо даже слово доказательства не кавычит.
zurich_106 16 сентября 2018 | 11:19
estamp: Всей фабрикой троллей напишите петицию Венедиктову и объявите ему бойкот.
rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 11:30
даа.. коллеги
если уж главное!! разведовательное управление так обсирается.. тогда чтож в этом лепрозории, кроме воровства, нормально работает?