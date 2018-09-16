Президент США Дональд Трамп после промежуточных выборов может сменить главу Пентагона, сообщают источники Нью-Йорк Таймс. Сейчас ведомство возглавляет Джеймс Мэттис. Собеседники издания в Пентагоне, Белом доме и Конгрессе говорят, что между американским лидером и главой оборонного ведомства существует множество разногласий, что делает их отношения напряженными. В частности, Трамп и Мэттис расходятся во взглядах на политику в отношении НАТО, в том, что касается совместны военных учений с Кореей, а также в вопросе выхода США из сделки с Ираном.