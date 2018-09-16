В американском штате Нью-Мексико ФБР временно закрылo солнечную обсерваторию

Как сообщает газета The Washington Post, это связано с вопросами безопасности. Сотрудников эвакуировали. В здании разрешили остаться только директору и его помощнику. Никаких подробностей нет. Издание отмечает, что таинственность вокруг закрытия обсерватории привела к появлению множества версий, среди которых – проведение секретных военных операций и взлом оборудования иностранными шпионами.