Временно поверенного в делах Ливии в России отстранили от работы, обвинив в неподобающем поведении
Об этом сообщает РБК со ссылкой на ливийское посольство, которое направило обращение в Департамент Ближнего Востока и Северной Африки российского МИДа. В тексте говорится, что сотрудники регулярно подвергаются унижениям и оскорблениям со стороны Мустафы Саида Абусейды. Также сообщается, что он водит девушек в посольство и развлекается с ними в комнате отдыха. Кроме того, лично трудоустраивает новых сотрудниц, заключая с ними контракты так, чтобы получать личную выгоду. Один из источников РБК рассказал, что после отстранения дипломата от работы в дверях здания поменяли замки.
Комментарии6
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yralez 16 сентября 2018 | 10:43
Дайте ему машку....пара.
kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:44
Девушек водит... Московские товарищи из органов этого не понимают и не одобряют
zolingen 16 сентября 2018 | 10:47
kryimzdick: завидуют.
viktorova 16 сентября 2018 | 10:52
А запаха марихуаны нет из комнаты отдыха? Нет?
Тогда все в порядке. Иначе, мог ГРУшником оказаться.
ugiazov 16 сентября 2018 | 10:58
А что главное? Что обижал бы сотрудников, или что,водил девушек.
seryj_wolk 16 сентября 2018 | 10:58
Редакторы бестолковые. Сообщение имеет смысл, если речь идет о поверенном в делах рфии в Ливии, а не наоборот. Что касается рфских дипломатов, то к дипломатии они в большинстве своем не имеют никакого отношения. И это неудивительно. В рфии во многих областях просматривается отсутствие профессионализма.