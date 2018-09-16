Временно поверенного в делах Ливии в России отстранили от работы, обвинив в неподобающем поведении

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ливийское посольство, которое направило обращение в Департамент Ближнего Востока и Северной Африки российского МИДа. В тексте говорится, что сотрудники регулярно подвергаются унижениям и оскорблениям со стороны Мустафы Саида Абусейды. Также сообщается, что он водит девушек в посольство и развлекается с ними в комнате отдыха. Кроме того, лично трудоустраивает новых сотрудниц, заключая с ними контракты так, чтобы получать личную выгоду. Один из источников РБК рассказал, что после отстранения дипломата от работы в дверях здания поменяли замки.