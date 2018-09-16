Петра Верзилова доставили в Германию для прохождения лечения
Участника Pussy Riot Петра Верзилова доставили в Германию для прохождения лечения. Об этом «Эху» рассказала его соратница Вероника Никульшина. Она добавила, что пока не установлено, что именно произошло с Верзиловым в Москве. По её словам, это станет понятно после прохождения всех необходимых процедур.
Комментарии3
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pipan 16 сентября 2018 | 10:43
Страшная кара постигла Педро - он ослеп
Хиз енг висит дер вниз енд не стоит.
Его веки закрылись и никогда больше не поднимались
Гудбай наркотикс, драгз ин ун моменто,
В порыве отчаянья Педро порвал с наркотиками
Но енг ди всё равно дер не стоит...
Но зрение к нему так и не вернулось
Stop narcotics, narcomano stoppo!
echomazy___etnopamoyka 16 сентября 2018 | 10:49
Пидрилку Петюню каждые полчаса доставляют в Берлин или у "Йэхи" напряг с другими "новостями"?
estamp 16 сентября 2018 | 11:02
Верзилова доставили в Германию ...
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А пошто не в Англию? Там Новичек найдется быстрее.