Участника Pussy Riot Петра Верзилова доставили в Германию для прохождения лечения. Об этом «Эху» рассказала его соратница Вероника Никульшина. Она добавила, что пока не установлено, что именно произошло с Верзиловым в Москве. По её словам, это станет понятно после прохождения всех необходимых процедур.