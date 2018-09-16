В Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста». Об этом сообщает проекта «ОВД-Инфо». Сами задержанные сказали, что их увезли в ОВД «Басманный». После массовых акций против повышения пенсионного возраста, которые прошли неделю назад, группы протестующих в Москве и других городах стали собираться на разных площадках, чтобы продолжить выступления против пенсионной реформы.