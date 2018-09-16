В Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста»
В Москве задержали не менее десяти участников так называемого «бессрочного протеста». Об этом сообщает проекта «ОВД-Инфо». Сами задержанные сказали, что их увезли в ОВД «Басманный». После массовых акций против повышения пенсионного возраста, которые прошли неделю назад, группы протестующих в Москве и других городах стали собираться на разных площадках, чтобы продолжить выступления против пенсионной реформы.
Комментарии7
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danko1 16 сентября 2018 | 10:39
Они что, не знали, что протестовать можно только на коленях в заранее согласованном с властью месте?
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:42
danko1: я надеюсь старуху данко1 задержали? Ведь эта неодекватная Фёкла на все митинги ходит?
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:45
danko1: не, выскочка данко1 сегодня здесь, не стёрлась и не задержали. Диван не пустил и работа тереть пальцы борясь с Путиным не на жизнь а на смерть. Это известно всему Миру!
master_superanalitik 16 сентября 2018 | 11:02
danko1:
Никакие пенсионные реформы России не страшны пока в России есть хлеб и вода. Воды и хлеба в России пока слава Богу достаточно. Но если будут искусственно созданы перебои с хлебом, то мы должны будем перейти на подножный корм, но никак не пойти на уступки грязным и подлым бессовестным людям и засранцам с Дикого Запада. А потому вот рецепт, который поможет бороться с американскими санкциями, так как из-за американских санкций дело дошло до пенсионной реформы :
Для приготовления хлеба, оладий или каши из желудей придётся их предварительно вымочить в течении двоих суток, чтобы избавиться от вяжущего горького вкуса. Сначала их, конечно, нужно очистить от кожуры и разрезать на четыре части – а уже потом заливать водой, которую следует менять три раза в день. После этого дубовые орешки можно перекладывать в кастрюлю, заливать вдвое большим количеством воды и нагревать до кипения. После этого жёлуди нужно измельчить и высушить, рассыпав массу тонким слоем на бумажных салфетках. Если их просто толочь – получается крупа для каши, а если размолоть – мука. Что делать с последней – придумайте сами.
ramses333 16 сентября 2018 | 10:59
Ребята, вы дарите стране надежду и пример, достойный подражания. Держитесь! Вся думающая Россия с вами. Спасибо вам за вашу стойкость!
ugiazov 16 сентября 2018 | 11:01
Протест назревал. Чаша терпения переполнилась пенсионным законом.
ihtamnet 16 сентября 2018 | 11:02
Всё правильно. У нас законно тырить миллиарды, громить выставки и выборы фальсифицировать.