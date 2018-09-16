В Москве сегодня будет ограничено движение транспорта из-за осеннего велопарада. Дорожные службы планируют перекрыть, в том числе, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные, а также Хамовнический вал. По мере продвижения колонны велосипедистов от Останкинского проезда до парка Красная Пресня движение будет возобновляться.