В Москве сегодня будет ограничено движение транспорта из-за осеннего велопарада
В Москве сегодня будет ограничено движение транспорта из-за осеннего велопарада. Дорожные службы планируют перекрыть, в том числе, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные, а также Хамовнический вал. По мере продвижения колонны велосипедистов от Останкинского проезда до парка Красная Пресня движение будет возобновляться.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vlabumur 16 сентября 2018 | 10:21
Вовка участвует?
cromwel 16 сентября 2018 | 10:51
vlabumur: а как же. Он в желтой майке лидера. А рядом бегут Петров с Башаровым. В качестве наказания.
timber_head 16 сентября 2018 | 10:26
Ну, понятное дело, это никаких неудобств жителям Москвы не доставляет. Не протестные же марши.
vumba 16 сентября 2018 | 10:31
под это дело можно и облака разгонять за 100млн