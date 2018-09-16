Отверстие в корабле «Союз» могло появиться до его выхода на орбиту

К такому выводу пришла внутренняя комиссии корпорации «Энергия», изучив снимки корабля на этапе сборки.

Фотографии космического корабля были сделаны на заводе до и после установки экранов противометеоритной защиты, рассказал источник РИА «Новости». По его словам, никаких отверстий на снимках не обнаружено. После того, как панели были установлены и «Союз» оснастили экранно-вакуумной теплоизоляцией, корабль был направлен в цех окончательной сборки, а затем на тестирование систем, после чего его доставили на Байконур. Согласно выводам комиссии, если исключить версию сверления в космосе, то отверстие проделали в период 180 суток между тем, как корабль покинул цех в РКК «Энергия» и запуском на орбиту.

Пока причины появления дыры в «Союзе» и виновные не установлены. Сначала расследованием занималась внутренняя комиссии «Энергии», а затем похожую структуру создали в «Роскосмосе», но конкретных результатов их работы пока нет.

Ранее выдвигались несколько версий появления отверстия, включая ту, согласно которой дыру проделал на орбите кто-то из американских астронавтов, чтобы вернуть домой заболевшего коллегу.