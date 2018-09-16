Отверстие в корабле «Союз» могло появиться до его выхода на орбиту
К такому выводу пришла внутренняя комиссии корпорации «Энергия», изучив снимки корабля на этапе сборки.
Фотографии космического корабля были сделаны на заводе до и после установки экранов противометеоритной защиты, рассказал источник РИА «Новости». По его словам, никаких отверстий на снимках не обнаружено. После того, как панели были установлены и «Союз» оснастили экранно-вакуумной теплоизоляцией, корабль был направлен в цех окончательной сборки, а затем на тестирование систем, после чего его доставили на Байконур. Согласно выводам комиссии, если исключить версию сверления в космосе, то отверстие проделали в период 180 суток между тем, как корабль покинул цех в РКК «Энергия» и запуском на орбиту.
Пока причины появления дыры в «Союзе» и виновные не установлены. Сначала расследованием занималась внутренняя комиссии «Энергии», а затем похожую структуру создали в «Роскосмосе», но конкретных результатов их работы пока нет.
Ранее выдвигались несколько версий появления отверстия, включая ту, согласно которой дыру проделал на орбите кто-то из американских астронавтов, чтобы вернуть домой заболевшего коллегу.
Комментарии9
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ur_sus 16 сентября 2018 | 10:11
//Ранее выдвигались несколько версий появления отверстия, включая ту, согласно которой дыру проделал на орбите кто-то из американских астронавтов, чтобы вернуть домой заболевшего коллегу.//
Россия - страна эпических дебилов
edyunia 16 сентября 2018 | 10:14
\\могло появиться до его выхода на орбиту\\
Однако до старта его не было, как предполагает главный начальник космоса.
ur_sus 16 сентября 2018 | 10:17
edyunia:
//Однако до старта его не было, как предполагает главный начальник космоса.//
Это такса отомстила, просверлила дырку за то, что её жирная свинья Рогозин в банке топил...
lisitsa1962 16 сентября 2018 | 10:20
ur_sus: Точно. Прокусила.
estamp 16 сентября 2018 | 10:47
lisitsa1962: harra: gregor: ur_sus:
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Фак! К вас что ежеутрешнее соревнование на самый дебильный комментарий?
Кстати, напомню, версию про америаанцев, наиболее задевшую хомячков, озвучил не Роскосмос, а Коммерсант, так и не назвав "источник"
estamp 16 сентября 2018 | 10:43
ur_sus: Это такса отомстила, просверлила ...
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Тебе действительно кажется, что ты нечто разумное сказал.
sergo_25_26 16 сентября 2018 | 10:26
А что по этому поводу говорит диспетчер Карлос?
gregor 16 сентября 2018 | 10:29
Отверстие в корабле «Союз» могло появиться до его выхода на орбиту
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Всё же я и 86 % телевизионного электората , считаем ,что ближе версия , что это сверлил Сорос лично . Мой сосед видел в телескоп ,как Сорос подлетал к станции ,в заде, на спине, надет акваланг ,а в левой руке победитовое сверло .
И что самое удивительное , он забрался во внутрь корабля и просверлил дырочку из внутри , а потом только снаружи .... .
Мы с 86 % телевизионного электората ,призываем ещё теснее сплотиться, вокруг нашего Руководителя Путина , Его партию Единная Россия и филиалы партии Путина ,такие ,как - портянки , титушки , хунвейбины -мотоциклетки ,ноды ,сербы ,казаки ряженные , кадилы миро-точенные , вертухаи , молодые гвардии имени Павлика Морозова , нашисты ....... . Всё эти партии, коих большинство , называют себя русским миром . Сплотимся же .
harra 16 сентября 2018 | 10:31
Это были колорадские термиты... )))