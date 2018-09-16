Петра Верзилова накануне вечером доставили в Германию
Участника Pussy Riot и издателя Медиазоны Петра Верзилова накануне вечером доставили в Германию. В России врачи не нашли в крови активиста подозрительных веществ. Причины возможного отравления теперь будут выяснять немецкие медики.
Петра Верзилова привезли спецрейсом в аэропорт Берлина. Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова выложила в твиттере небольшое видео с издателем Медиазоны. Верзилов на борту самолёта, он в сознании. Речь идёт об отравлении, его цель устрашение или даже убийство, объявила Толоконникова журналистам в берлинском аэропорту, её слова приводит Deutsche Welle. Состояние Верзилова улучшилось, но у него сохраняются бред и галлюцинации, рассказала накануне его девушка, ещё одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина порталу «Медуза». Она тоже в Берлине. Близкие и друзья Верзилова полагают, что его отравили холинолитиками, которые влияют на центральную нервную систему и блокируют нейромышечные передачи. Но в России медики подозрительных препаратов в крови не нашли. Если немецкие врачи подтвердят факт отравления, будет незамедлительно направлено заявление о покушении на убийство, написал в телеграм-канале адвокат, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Верзилов попал в больницу в тяжёлом состоянии во вторник. Он по словам близких стал терять зрение, затем речь и способность передвигаться. Несколько дней участник Pussy Riot провёл в реанимации.
Перевести Верзилова на лечение в Германию предложил друг его отца, врач одной из берлинских клиник.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 16 сентября 2018 | 10:20
Вот пусть и лежит в Берлинской психушке.
tttyyy 16 сентября 2018 | 10:35
tv_victim: а его бабу туда вызовут, дабы он с ней прилюдно совокуплялся.
katrion 16 сентября 2018 | 10:28
Как говорится, не имей сто рублей....
anemon 16 сентября 2018 | 10:31
Скорейшего выздоровления Петру! А психушка с олигофренами у вас на Лахте.
rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 10:34
ну всё.. теперь ждём свинячий визг от лаврова и захаровой, что все враги россии его специально отравили и поэтому сами теперь будт лечить
banyi4 16 сентября 2018 | 10:38
Спецбортом животное возят, что бы не покусал кого нибудь наверное )
cromwel 16 сентября 2018 | 10:48
А может курией отравился? Ну запихнул ее себе, а она не свежая?