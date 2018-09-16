Участника Pussy Riot и издателя Медиазоны Петра Верзилова накануне вечером доставили в Германию. В России врачи не нашли в крови активиста подозрительных веществ. Причины возможного отравления теперь будут выяснять немецкие медики.

Петра Верзилова привезли спецрейсом в аэропорт Берлина. Участница панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова выложила в твиттере небольшое видео с издателем Медиазоны. Верзилов на борту самолёта, он в сознании. Речь идёт об отравлении, его цель устрашение или даже убийство, объявила Толоконникова журналистам в берлинском аэропорту, её слова приводит Deutsche Welle. Состояние Верзилова улучшилось, но у него сохраняются бред и галлюцинации, рассказала накануне его девушка, ещё одна участница Pussy Riot Вероника Никульшина порталу «Медуза». Она тоже в Берлине. Близкие и друзья Верзилова полагают, что его отравили холинолитиками, которые влияют на центральную нервную систему и блокируют нейромышечные передачи. Но в России медики подозрительных препаратов в крови не нашли. Если немецкие врачи подтвердят факт отравления, будет незамедлительно направлено заявление о покушении на убийство, написал в телеграм-канале адвокат, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Верзилов попал в больницу в тяжёлом состоянии во вторник. Он по словам близких стал терять зрение, затем речь и способность передвигаться. Несколько дней участник Pussy Riot провёл в реанимации.

Перевести Верзилова на лечение в Германию предложил друг его отца, врач одной из берлинских клиник.