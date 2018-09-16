Лондон: Интервью Петрова и Боширова могло стать для них наказанием за проваленную операцию по отравлению Скрипаля
Интервью Петрова и Боширова могло стало для них наказанием за проваленную операцию по отравлению Скрипаля. Такое мнение газете The Telegraph высказали в британском правительстве.
Российские спецслужбы находятся «в кризисе» после неудачного покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет The Telegrah со ссылкой на британскую разведку. Источники в правительстве Соединенного Королевства говорят о том, что ГРУ подвергается нападкам со стороны других силовых ведомств за то, что «перешло черту» при попытке отравления. Как считают в Лондоне, появление Александра Петрова и Руслана Боширова на телевидении стало для них наказанием.
Новые подробности пребывания россиян в Великобритании приводит Daily Mail. Соседи Петрова и Боширова по отелю рассказали газете, что мужчины шумно провели ночь. В свой двухместный номер они вызвали женщину легкого поведения, а из-за дверей доносился запах марихуаны.
Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери с туристическими целями. Они отвергли свою причастность к ГРУ
Комментарии41
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unprejudiced 16 сентября 2018 | 10:09
Я возмущен тем что после провала с обвинениями, которые были разбиты самими подозреваемые, правительство англосаксов еще не ушло в отставку. Что, вместе с креслами их выносить чтоли надо?
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:11
unprejudiced: они там наркоту из Голландии доставляют пачками и прямо в английский парламент.
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:14
unprejudiced: где бабка данко1 спец по интервью?
taglit 16 сентября 2018 | 10:15
danko_durka: сэкономили на номере, зато привели путану и под запах марихуаны оттянули (-лись)!
opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 10:18
: Крупно прокололись штатные киллеры Окурка! После такого провала дорога им на передовую-в Госдуму!
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:20
opiatnovyi63: а тебе на задовую. В Раду.
arye_11 16 сентября 2018 | 10:21
opiatnovyi63:
Вот и нечего удивляться, что ответственное задание руководства провалено.
Пошли травить Скрипалей в наркотическом угаре и после бурной ночи с проституткой.
По "усилиям" работничков и результат.
Эх, до чего довели ГРУ!!!
danko1 16 сентября 2018 | 10:28
arye_11: Для этих "туристов" интервью возможно и стало наказанием, но для нашей власти, включая Путина, оно стало личным позором, когда всему Миру было показано, что во власти наглые лжецы и преступники.
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:38
danko1: старуха данко1 пришла. Лжец. Позорница. Это известно всему Миру!
nersesov 16 сентября 2018 | 10:39
arye_11: израильские борцы за демократию в России уже на посту.
irdo 16 сентября 2018 | 11:03
Стыдобища.
cromwel 16 сентября 2018 | 10:44
opiatnovyi63: ну почему в госдуму. Может гидами водить экскурсии в Солсбери. Они ьам уже все знают. Можно зашариться...
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:18
taglit: а вот ты бы не приводил. Обошёлся 1 другом или собой. Так дешевле.
sagen 16 сентября 2018 | 10:43
taglit: А если бы сразу по прилету сдались бы властям, выдали бы того, кто им яд передал, сейчас были в шоколаде. Получили бы новые паспорта, деньги и отрывались бы по-настоящему, потели бы не вместе с Симоньян, а с какими-то красотками где-то на пляжах Флориды. Не догадались. В другой раз будут умней.
kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:46
taglit: Взяли девочку, немолодую, жиренькую, потненькую, посадили под софитами, бери, говорят, интервью...
ur_sus 16 сентября 2018 | 10:14
//Соседи Петрова и Боширова по отелю рассказали газете, что мужчины шумно провели ночь. В свой двухместный номер они вызвали женщину легкого поведения, а из-за дверей доносился запах марихуаны.//
Всё, версия про жопников сливается...
danko_durka 16 сентября 2018 | 10:16
ur_sus: а про тебя хохложопник? Не копируй текст. Не занимай у людей место. Не засоряй эфир.
vlabumur 16 сентября 2018 | 10:18
ur_sus: Всё, версия про жопников сливается..
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Обычные прапорщики.
ur_sus 16 сентября 2018 | 10:21
vlabumur:
Прапорщики могут обидеться...
unprejudiced 16 сентября 2018 | 10:19
ur_sus: Дак изначально версия англосаксов кроме гомерического хохота ничего не вызывала. Гудков младший тут отметился своей убогостью, выдал что снега в Солсбери тогда не было, даже не догадавшись почитать что по версии англосаксов именно снег и слякоть помогли им выжить
vlabumur 16 сентября 2018 | 10:49
venmud 16 сентября 2018 | 10:20
unprejudiced: Всевышний и Вас не обошел.
viktorova 16 сентября 2018 | 10:23
Обкуренные шпиены! Это новый поворот!
Всю операцию на ручнике делали.
Это оказывается, суровые котласские мужики - кекс и укроп.
lehich 16 сентября 2018 | 10:57
viktorova: До котла сих далеко, скорее, суровые лешуконские
multipulti 16 сентября 2018 | 10:24
unprejudiced: после провала с обвинениями,
/////
Они теперь могут ездить с гастролями как Тарапунька и Штепсель или Пат и Паташон. Им пора регистрировать свой бренд для съемок комедийного сериала: «Невероятные приключения разведчиков Боширова и Петрова в Европе».
nersesov 16 сентября 2018 | 10:33
multipulti: кстати, неплохая идея, если ее правильно и с умением реализовать ))
emoss 16 сентября 2018 | 10:10
Ну....одно радует, значит они не полные пидорасы, если женщину приглашали.
encopresis 16 сентября 2018 | 10:39
emoss: женщина могла быть трансвеститом
kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:48
encopresis: или из этих, когда член и сиськи одновременно, как в Таиланде
venmud 16 сентября 2018 | 10:13
Если Бог хочет наказать, лишает разума.
snamor 16 сентября 2018 | 10:21
venmud: Источники в правительстве королевства сообщили, что ГРУ подвергается нападкам со стороны других ведомств, так как перешло черту... А как же приказ лично Путина, чтобы все предатели боялись?
Правительство Мей давно без разума, кажется.
nersesov 16 сентября 2018 | 10:35
snamor: теперь мы знаем, что надо обращаться к источникам в правительстве Великобритании, чтобы узнать, что у нас происходит между ведомствами.
nds_01 16 сентября 2018 | 10:16
Оказывается, дешевый номер ПиБ сняли для того, чтобы на сэкономленные командировочные купить себе немного счастья: марихуану и женщину на ночь. Отрывались таки...
venmud 16 сентября 2018 | 10:18
Бисексуалы?
vovan19 16 сентября 2018 | 10:19
Супер! Большей дури хрен придумаешь.
sunday_refugee 16 сентября 2018 | 10:28
По ходу ещё и триппером там заразились ко всему прочему.
d_moll 16 сентября 2018 | 10:29
Ерунда какая. Какую-такую черту они перешли? Все в рамках. Провалили, конечно, мазать ручку двери - халтура. Надо было прикидываться водопроводчиками и проникать в квартиру! Но выставить геями - это не наказание, это слишком гуманно по российским меркам.
sergo_25_26 16 сентября 2018 | 10:32
Наказывать их будут новичком. Ну может ещё разок для порядка покажут. А потом как Ерофеева и Александрова прикопают. Путин он же хороший, в живых свидетелей не оставляет.
yralez 16 сентября 2018 | 10:47
Неа.....их отпидорасили вначале, а уж потом отправили к пидор......сам.
На рашу тудей.
А кто служит в ГРУ ?
Разве не пид....расы ?
drgonish 16 сентября 2018 | 10:52
Ну, и все подтверждается. Приехали, оторвались. Уехали.
Даже если они и правда каким-то боком имеют отношения к разведке, то в Англию они явились явно не по душу Скрипаля, ибо это анекдот.
irinakingsize1 16 сентября 2018 | 10:54
Интересный и знакомый почерк-марихуана и шлюхи перед выполнением ответственного задания. У кого остались сомнения, кто отравил?