Лондон: Интервью Петрова и Боширова могло стать для них наказанием за проваленную операцию по отравлению Скрипаля

Интервью Петрова и Боширова могло стало для них наказанием за проваленную операцию по отравлению Скрипаля. Такое мнение газете The Telegraph высказали в британском правительстве.

Российские спецслужбы находятся «в кризисе» после неудачного покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет The Telegrah со ссылкой на британскую разведку. Источники в правительстве Соединенного Королевства говорят о том, что ГРУ подвергается нападкам со стороны других силовых ведомств за то, что «перешло черту» при попытке отравления. Как считают в Лондоне, появление Александра Петрова и Руслана Боширова на телевидении стало для них наказанием.

Новые подробности пребывания россиян в Великобритании приводит Daily Mail. Соседи Петрова и Боширова по отелю рассказали газете, что мужчины шумно провели ночь. В свой двухместный номер они вызвали женщину легкого поведения, а из-за дверей доносился запах марихуаны.

Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери с туристическими целями. Они отвергли свою причастность к ГРУ