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10:01, 16 сентября 2018

Лондон: Интервью Петрова и Боширова могло стать для них наказанием за проваленную операцию по отравлению Скрипаля

Интервью Петрова и Боширова могло стало для них наказанием за проваленную операцию по отравлению Скрипаля. Такое мнение газете The Telegraph высказали в британском правительстве.

Российские спецслужбы находятся «в кризисе» после неудачного покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом пишет The Telegrah со ссылкой на британскую разведку. Источники в правительстве Соединенного Королевства говорят о том, что ГРУ подвергается нападкам со стороны других силовых ведомств за то, что «перешло черту» при попытке отравления. Как считают в Лондоне, появление Александра Петрова и Руслана Боширова на телевидении стало для них наказанием.

Новые подробности пребывания россиян в Великобритании приводит Daily Mail. Соседи Петрова и Боширова по отелю рассказали газете, что мужчины шумно провели ночь. В свой двухместный номер они вызвали женщину легкого поведения, а из-за дверей доносился запах марихуаны.

Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что посетили Солсбери с туристическими целями. Они отвергли свою причастность к ГРУ

Комментарии

41

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unprejudiced 16 сентября 2018 | 10:09

Я возмущен тем что после провала с обвинениями, которые были разбиты самими подозреваемые, правительство англосаксов еще не ушло в отставку. Что, вместе с креслами их выносить чтоли надо?

danko_durka 16 сентября 2018 | 10:11

unprejudiced: они там наркоту из Голландии доставляют пачками и прямо в английский парламент.

danko_durka 16 сентября 2018 | 10:14

unprejudiced: где бабка данко1 спец по интервью?

taglit 16 сентября 2018 | 10:15

danko_durka: сэкономили на номере, зато привели путану и под запах марихуаны оттянули (-лись)!

opiatnovyi63 16 сентября 2018 | 10:18

: Крупно прокололись штатные киллеры Окурка! После такого провала дорога им на передовую-в Госдуму!

danko_durka 16 сентября 2018 | 10:20

opiatnovyi63: а тебе на задовую. В Раду.

arye_11 16 сентября 2018 | 10:21

opiatnovyi63:
Вот и нечего удивляться, что ответственное задание руководства провалено.
Пошли травить Скрипалей в наркотическом угаре и после бурной ночи с проституткой.
По "усилиям" работничков и результат.
Эх, до чего довели ГРУ!!!

danko1 16 сентября 2018 | 10:28

arye_11: Для этих "туристов" интервью возможно и стало наказанием, но для нашей власти, включая Путина, оно стало личным позором, когда всему Миру было показано, что во власти наглые лжецы и преступники.

danko_durka 16 сентября 2018 | 10:38

danko1: старуха данко1 пришла. Лжец. Позорница. Это известно всему Миру!

nersesov 16 сентября 2018 | 10:39

arye_11: израильские борцы за демократию в России уже на посту.

irdo 16 сентября 2018 | 11:03

Стыдобища.

cromwel 16 сентября 2018 | 10:44

opiatnovyi63: ну почему в госдуму. Может гидами водить экскурсии в Солсбери. Они ьам уже все знают. Можно зашариться...

danko_durka 16 сентября 2018 | 10:18

taglit: а вот ты бы не приводил. Обошёлся 1 другом или собой. Так дешевле.

sagen 16 сентября 2018 | 10:43

taglit: А если бы сразу по прилету сдались бы властям, выдали бы того, кто им яд передал, сейчас были в шоколаде. Получили бы новые паспорта, деньги и отрывались бы по-настоящему, потели бы не вместе с Симоньян, а с какими-то красотками где-то на пляжах Флориды. Не догадались. В другой раз будут умней.

kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:46

taglit: Взяли девочку, немолодую, жиренькую, потненькую, посадили под софитами, бери, говорят, интервью...

ur_sus 16 сентября 2018 | 10:14

//Соседи Петрова и Боширова по отелю рассказали газете, что мужчины шумно провели ночь. В свой двухместный номер они вызвали женщину легкого поведения, а из-за дверей доносился запах марихуаны.//
Всё, версия про жопников сливается...

danko_durka 16 сентября 2018 | 10:16

ur_sus: а про тебя хохложопник? Не копируй текст. Не занимай у людей место. Не засоряй эфир.

vlabumur 16 сентября 2018 | 10:18

ur_sus: Всё, версия про жопников сливается..
++++++++++++++++++++++++
Обычные прапорщики.

ur_sus 16 сентября 2018 | 10:21

vlabumur:
Прапорщики могут обидеться...

unprejudiced 16 сентября 2018 | 10:19

ur_sus: Дак изначально версия англосаксов кроме гомерического хохота ничего не вызывала. Гудков младший тут отметился своей убогостью, выдал что снега в Солсбери тогда не было, даже не догадавшись почитать что по версии англосаксов именно снег и слякоть помогли им выжить

vlabumur 16 сентября 2018 | 10:49



venmud 16 сентября 2018 | 10:20

unprejudiced: Всевышний и Вас не обошел.

viktorova 16 сентября 2018 | 10:23

Обкуренные шпиены! Это новый поворот!
Всю операцию на ручнике делали.
Это оказывается, суровые котласские мужики - кекс и укроп.

lehich 16 сентября 2018 | 10:57

viktorova: До котла сих далеко, скорее, суровые лешуконские

multipulti 16 сентября 2018 | 10:24

unprejudiced: после провала с обвинениями,
/////
Они теперь могут ездить с гастролями как Тарапунька и Штепсель или Пат и Паташон. Им пора регистрировать свой бренд для съемок комедийного сериала: «Невероятные приключения разведчиков Боширова и Петрова в Европе».

nersesov 16 сентября 2018 | 10:33

multipulti: кстати, неплохая идея, если ее правильно и с умением реализовать ))

emoss 16 сентября 2018 | 10:10

Ну....одно радует, значит они не полные пидорасы, если женщину приглашали.

encopresis 16 сентября 2018 | 10:39

emoss: женщина могла быть трансвеститом

kryimzdick 16 сентября 2018 | 10:48

encopresis: или из этих, когда член и сиськи одновременно, как в Таиланде

venmud 16 сентября 2018 | 10:13

Если Бог хочет наказать, лишает разума.

snamor 16 сентября 2018 | 10:21

venmud: Источники в правительстве королевства сообщили, что ГРУ подвергается нападкам со стороны других ведомств, так как перешло черту... А как же приказ лично Путина, чтобы все предатели боялись?
Правительство Мей давно без разума, кажется.

nersesov 16 сентября 2018 | 10:35

snamor: теперь мы знаем, что надо обращаться к источникам в правительстве Великобритании, чтобы узнать, что у нас происходит между ведомствами.

nds_01 16 сентября 2018 | 10:16

Оказывается, дешевый номер ПиБ сняли для того, чтобы на сэкономленные командировочные купить себе немного счастья: марихуану и женщину на ночь. Отрывались таки...

venmud 16 сентября 2018 | 10:18

Бисексуалы?

vovan19 16 сентября 2018 | 10:19

Супер! Большей дури хрен придумаешь.

sunday_refugee 16 сентября 2018 | 10:28

По ходу ещё и триппером там заразились ко всему прочему.

d_moll 16 сентября 2018 | 10:29

Ерунда какая. Какую-такую черту они перешли? Все в рамках. Провалили, конечно, мазать ручку двери - халтура. Надо было прикидываться водопроводчиками и проникать в квартиру! Но выставить геями - это не наказание, это слишком гуманно по российским меркам.

sergo_25_26 16 сентября 2018 | 10:32

Наказывать их будут новичком. Ну может ещё разок для порядка покажут. А потом как Ерофеева и Александрова прикопают. Путин он же хороший, в живых свидетелей не оставляет.

yralez 16 сентября 2018 | 10:47

Неа.....их отпидорасили вначале, а уж потом отправили к пидор......сам.
На рашу тудей.


А кто служит в ГРУ ?
Разве не пид....расы ?

drgonish 16 сентября 2018 | 10:52

Ну, и все подтверждается. Приехали, оторвались. Уехали.

Даже если они и правда каким-то боком имеют отношения к разведке, то в Англию они явились явно не по душу Скрипаля, ибо это анекдот.

irinakingsize1 16 сентября 2018 | 10:54

Интересный и знакомый почерк-марихуана и шлюхи перед выполнением ответственного задания. У кого остались сомнения, кто отравил?

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