Столичное управление МЧС распространило предупреждение о сильном дожде с грозой
Столичное управление МЧС распространило предупреждение о сильном дожде с грозой. Он ожидается в Москве в первой половине дня. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Ветреная и дождливая погода сохранится и в начале новой недели.
Комментарии1
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ivfn 16 сентября 2018 | 10:02
Только собрался помитинговать ,а тут дождь с грозой. Чтож это делается то. УЖОС!!! КОШМАР!!!!