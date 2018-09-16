Боксер из Казахстана Геннадий Головкин потерпел поражение в бою с мексиканцем Саулем Альваресом
Боксер из Казахстана Геннадий Головкин потерпел поражение в бою с мексиканцем Саулем Альваресом. Встреча проходила в Лас-Вегасе. Это поражение стало первым для казахстанского спортсмена. На его счету 37 побед. У Альвареса 49 побед и одно поражение.
Комментарии1
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seryj_wolk 16 сентября 2018 | 09:56
Увы, рано или поздно даже такие выдающиеся боксеры, как Головкин проигрывают. Однако свое будущее Геннадий видит в немецком Штутгарте, где живет его семья, а не в Казахстане или рфии.