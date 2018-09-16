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09:31, 16 сентября 2018

Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России

Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России. В ведомстве вновь говорят о подготовке провокации. Ранее в министерстве заявили, что в Сирии начали проводить репетиции постановочных съемок химической атаки. В Вашингтоне считают, что отравляющие вещества готовится применить сирийский лидер Башар Асад.

Комментарии

25

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sumars 16 сентября 2018 | 09:38

а Эболу случайно не завезли?

traxau_okurka 16 сентября 2018 | 09:41

sumars: ЕСЛи правда, то эта ситуацию говорит о позоре и беспомощности путинской России. Знают давно, а пресечь не могут))))))))) Импотенты, непрофессионалы, воры)))))))))))))

tvitov66 16 сентября 2018 | 09:48

traxau_okurka: По данным объективного контроля и свидетельствам испанского диспетчера Карлоса, украинский летчик Волошин на Cу-25 доставил в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором ... мамой клянусь

romantik56 16 сентября 2018 | 09:57

tvitov66: Скорее, на "кукурузнике"...

timwlad89 16 сентября 2018 | 09:59

traxau_okurka: ЕСЛи правда, то эта ситуацию говорит о позоре и беспомощности путинской России. Знают давно, а пресечь не могут))))))))) Импотенты, непрофессионалы, воры)))))))))))))
--------------
Как пресечь ,если легально завозят хлор ,которая бытовая химия для очистных сооружений и дезинфекции .
Ты чё,не слыхал о двойном применении ?!

zor 16 сентября 2018 | 10:30

sumars: Тактика России и мясника Башара очена простая:
1.ковровая бомбардировка
2.все уцелевшее живое прячется в подвалах
3.химатака
4.все живое в подвалах - уже не живое
5.зачистка местности от следов химатаки и от выживших свидетелей.

Плюсы тактики:Не нужно вести бои в городских условиях, в которых ни у мясника сирийского ,ни у мясников российских нет преемуществ.(см.Грозный)

reaver 16 сентября 2018 | 09:41

А предотвратить никак? Желательно с видео и фотофиксацией.

stopkran1969 16 сентября 2018 | 09:43

И как эти петров с бошировым все успевают - и на RT засветиться и в Сирии нагадить

vinidbi 16 сентября 2018 | 09:47

stopkran1969: Окурок сказал утвердительно, что они гражданские - значит успевать должны везде!!!

ansata 16 сентября 2018 | 09:53

Фото, видео? Нет?

(комментарий скрыт)

timwlad89 16 сентября 2018 | 09:57

Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России
Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России. В ведомстве вновь говорят о подготовке провокации. Ранее в министерстве заявили, что в Сирии начали проводить репетиции постановочных съемок химической атаки. В Вашингтоне считают, что отравляющие вещества готовится применить сирийский лидер Башар Асад.
----------------
Ну это только подтверждает,что России не надо заключать никаких компромиссных решений и сделок с западом ни в чём.И отстаивать свою правоту правовой системой по всем инстанциям.
Иначе запад сделает сливным помойным ведром для слива всех своих преступлений.
Для этого славяне и нужны западу,прикрыть своё зверства прикрывшись другими кто слабее и готов на компромиссы.

vetsurgeon 16 сентября 2018 | 10:30

timwlad89: если минобороны кричит - держи вора ! - значит асад собирается применить химоружие и обвинить сша. ваши подлые уловки давно всем известны.

timwlad89 16 сентября 2018 | 11:04

vetsurgeon: если минобороны кричит - держи вора ! - значит асад собирается применить химоружие и обвинить сша. ваши подлые уловки давно всем известны.
-------------
Ну если бы это было правдой что именно российские военные готовят химическую атаку,то не понадобилось бы закручивать этот сценарий с Скрипалями с привлечением российской жидовской интеллигенции.
Так что подлые уловки англичан и российских жидовских интеллигентов это давно известно со времён Французской Революции.

prade 16 сентября 2018 | 09:59

Если так, то России достаточно было поднять вопрос в Совбезе ООН и пригласить в Идлиб специалистов ОЗХО. А так все звучит так, что в действительности Асад готовится применить химическое оружие, а обвинять в этом оппозицию.

croaker 16 сентября 2018 | 10:00

Так хорошо знают,как будто сами и сделали. И сами же поэтому предотвратить не хотят.

perestarok 16 сентября 2018 | 10:02

"Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России"

Ну, если в Средиземное море зашло несколько эсминцев США, то, естественно, следующий шаг - привоз ОВ в Идлиб. Теперь всё в комплекте, можно начинать. Надеюсь белые каски и журналюги тоже на подходе?

metacognitivity 16 сентября 2018 | 10:04

Откуда и кто?

serg571 16 сентября 2018 | 10:10

//в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором//

ГРУшники сами нюхали?

agamasat 16 сентября 2018 | 10:11

Представители Минобороны, наверняка, сопровождали этот груз.

rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 10:22

а зачем вообще в россии нужно министерство обороны? разве есть от кого обороняться?
в россии нужно министерство нападения

terens 16 сентября 2018 | 10:28

Зачем надо что-то заявлять когда можно просто взять и разбомбить место где известна дислокация этих боевиков?

moncegorskyi 16 сентября 2018 | 10:29

С таким Минобороны и врагов не надо. С таким интеллектом в этой конторы, в случае конфликта, снова счет жертвам пойдет на миллионы. Золотов окажется еще интеллектуалом по сравнению с этими генералами.

eyjafjallajoekull 16 сентября 2018 | 10:30

Точно хлор, а не хлорка? А где факты, свидетельства, документы, доказательства? Троллям опять же интересно узнать про "зверства" Запада-достали уже минимальной зарплатой для беженцев в 2500 евро!

gregor 16 сентября 2018 | 10:36

Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России
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Иван Колумбина ,Толик Загубенский и Василий Слякотный ,сообщили ,что ёмкость с хлором ,которую доставили , установлена во всех катакомбах Идлиба , где засела оппозиция Асаду ,подтвердила Захарова от имени МИДа . Но 86 % телевизионного электората России , призывают считать ,что это провокация Америки ,Европы и лично Сороса . Раз телевизор сказал ,значит так оно и есть ,подытожила Захарова . Песков ,от имени Кремля , подтвердил .

tunis 16 сентября 2018 | 11:03

Пишите новость полностью: российские боевики, далее по тексту.
В таком виде, в новости все на своих местах.

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