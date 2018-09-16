Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России
Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России. В ведомстве вновь говорят о подготовке провокации. Ранее в министерстве заявили, что в Сирии начали проводить репетиции постановочных съемок химической атаки. В Вашингтоне считают, что отравляющие вещества готовится применить сирийский лидер Башар Асад.
Комментарии25
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sumars 16 сентября 2018 | 09:38
а Эболу случайно не завезли?
traxau_okurka 16 сентября 2018 | 09:41
sumars: ЕСЛи правда, то эта ситуацию говорит о позоре и беспомощности путинской России. Знают давно, а пресечь не могут))))))))) Импотенты, непрофессионалы, воры)))))))))))))
tvitov66 16 сентября 2018 | 09:48
traxau_okurka: По данным объективного контроля и свидетельствам испанского диспетчера Карлоса, украинский летчик Волошин на Cу-25 доставил в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором ... мамой клянусь
romantik56 16 сентября 2018 | 09:57
tvitov66: Скорее, на "кукурузнике"...
timwlad89 16 сентября 2018 | 09:59
traxau_okurka: ЕСЛи правда, то эта ситуацию говорит о позоре и беспомощности путинской России. Знают давно, а пресечь не могут))))))))) Импотенты, непрофессионалы, воры)))))))))))))
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Как пресечь ,если легально завозят хлор ,которая бытовая химия для очистных сооружений и дезинфекции .
Ты чё,не слыхал о двойном применении ?!
zor 16 сентября 2018 | 10:30
sumars: Тактика России и мясника Башара очена простая:
1.ковровая бомбардировка
2.все уцелевшее живое прячется в подвалах
3.химатака
4.все живое в подвалах - уже не живое
5.зачистка местности от следов химатаки и от выживших свидетелей.
Плюсы тактики:Не нужно вести бои в городских условиях, в которых ни у мясника сирийского ,ни у мясников российских нет преемуществ.(см.Грозный)
reaver 16 сентября 2018 | 09:41
А предотвратить никак? Желательно с видео и фотофиксацией.
stopkran1969 16 сентября 2018 | 09:43
И как эти петров с бошировым все успевают - и на RT засветиться и в Сирии нагадить
vinidbi 16 сентября 2018 | 09:47
stopkran1969: Окурок сказал утвердительно, что они гражданские - значит успевать должны везде!!!
ansata 16 сентября 2018 | 09:53
Фото, видео? Нет?
timwlad89 16 сентября 2018 | 09:57
Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России
Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России. В ведомстве вновь говорят о подготовке провокации. Ранее в министерстве заявили, что в Сирии начали проводить репетиции постановочных съемок химической атаки. В Вашингтоне считают, что отравляющие вещества готовится применить сирийский лидер Башар Асад.
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Ну это только подтверждает,что России не надо заключать никаких компромиссных решений и сделок с западом ни в чём.И отстаивать свою правоту правовой системой по всем инстанциям.
Иначе запад сделает сливным помойным ведром для слива всех своих преступлений.
Для этого славяне и нужны западу,прикрыть своё зверства прикрывшись другими кто слабее и готов на компромиссы.
vetsurgeon 16 сентября 2018 | 10:30
timwlad89: если минобороны кричит - держи вора ! - значит асад собирается применить химоружие и обвинить сша. ваши подлые уловки давно всем известны.
timwlad89 16 сентября 2018 | 11:04
vetsurgeon: если минобороны кричит - держи вора ! - значит асад собирается применить химоружие и обвинить сша. ваши подлые уловки давно всем известны.
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Ну если бы это было правдой что именно российские военные готовят химическую атаку,то не понадобилось бы закручивать этот сценарий с Скрипалями с привлечением российской жидовской интеллигенции.
Так что подлые уловки англичан и российских жидовских интеллигентов это давно известно со времён Французской Революции.
prade 16 сентября 2018 | 09:59
Если так, то России достаточно было поднять вопрос в Совбезе ООН и пригласить в Идлиб специалистов ОЗХО. А так все звучит так, что в действительности Асад готовится применить химическое оружие, а обвинять в этом оппозицию.
croaker 16 сентября 2018 | 10:00
Так хорошо знают,как будто сами и сделали. И сами же поэтому предотвратить не хотят.
perestarok 16 сентября 2018 | 10:02
"Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России"
Ну, если в Средиземное море зашло несколько эсминцев США, то, естественно, следующий шаг - привоз ОВ в Идлиб. Теперь всё в комплекте, можно начинать. Надеюсь белые каски и журналюги тоже на подходе?
metacognitivity 16 сентября 2018 | 10:04
Откуда и кто?
serg571 16 сентября 2018 | 10:10
//в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором//
ГРУшники сами нюхали?
agamasat 16 сентября 2018 | 10:11
Представители Минобороны, наверняка, сопровождали этот груз.
rodom_neotkuda 16 сентября 2018 | 10:22
а зачем вообще в россии нужно министерство обороны? разве есть от кого обороняться?
в россии нужно министерство нападения
terens 16 сентября 2018 | 10:28
Зачем надо что-то заявлять когда можно просто взять и разбомбить место где известна дислокация этих боевиков?
moncegorskyi 16 сентября 2018 | 10:29
С таким Минобороны и врагов не надо. С таким интеллектом в этой конторы, в случае конфликта, снова счет жертвам пойдет на миллионы. Золотов окажется еще интеллектуалом по сравнению с этими генералами.
eyjafjallajoekull 16 сентября 2018 | 10:30
Точно хлор, а не хлорка? А где факты, свидетельства, документы, доказательства? Троллям опять же интересно узнать про "зверства" Запада-достали уже минимальной зарплатой для беженцев в 2500 евро!
gregor 16 сентября 2018 | 10:36
Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России
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Иван Колумбина ,Толик Загубенский и Василий Слякотный ,сообщили ,что ёмкость с хлором ,которую доставили , установлена во всех катакомбах Идлиба , где засела оппозиция Асаду ,подтвердила Захарова от имени МИДа . Но 86 % телевизионного электората России , призывают считать ,что это провокация Америки ,Европы и лично Сороса . Раз телевизор сказал ,значит так оно и есть ,подытожила Захарова . Песков ,от имени Кремля , подтвердил .
tunis 16 сентября 2018 | 11:03
Пишите новость полностью: российские боевики, далее по тексту.
В таком виде, в новости все на своих местах.