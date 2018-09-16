Боевики доставили в сирийскую провинцию Идлиб несколько емкостей с хлором, заявляют в Минобороны России. В ведомстве вновь говорят о подготовке провокации. Ранее в министерстве заявили, что в Сирии начали проводить репетиции постановочных съемок химической атаки. В Вашингтоне считают, что отравляющие вещества готовится применить сирийский лидер Башар Асад.